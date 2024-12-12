Нико Росберг: «Норрис на уровне Ферстаппена по чистой скорости, но у Ландо внутренние демоны»

Росберг сравнил скорость Норриса с Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг проанализировал слабое место пилота «Макларена » Ландо Норриса после поражения в борьбе с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Такой захватывающий сезон. Семь многократных победителей Гран-при, если не ошибаюсь. Перед каждой гонкой мы не имели понятия, кто выиграет. То это был «Мерседес», то «Феррари », «Макларен», затем снова «Ред Булл ».

Даже вопрос с чемпионством в какой-то момент был открыт – Ферстаппен по-настоящему боялся, что упустит его. С Имолы у него уже не было быстрейшей машины, а Ландо летел.

Так что это просто чудесно и по-настоящему свидетельствует о мастерстве Ферстаппена – ему удалось сохранить титул и закрыть вопрос так рано. «Макларен» и Ландо были просто быстрее и сильнее. Действительно феноменально, интереснейший сезон. Мы и правда думали, что все решится в последний момент. Захватывающая борьба.

[Норрис] показал чистую скорость, которая, я бы сказал, на уровне лучших, даже на уровне Макса Ферстаппена. Так что чистая скорость есть – феноменальная, чемпионская.

Небольшая проблема – какие-то внутренние демоны в голове, из-за чего случилась ошибка-другая. Скажем, самый заметный момент был в Сингапуре, где он лидировал с отрывом в 20 секунд и два раза чуть ли не разбился. Когда доходит до такого, это несколько странно.

Все еще нужно поработать, чтобы устранить ошибку-другую, и в этом плане Пиастри сильнее. Пиастри не такой быстрый по пиковой скорости, но всегда стабилен, всегда дает результат, не допускает ошибок.

Ландо является фаворитом на победу в следующем чемпионате», – сообщил эксперт Sky Sports.

Норрис – лучший пилот Гран-при Абу-Даби по версии экспертов сайта «Ф-1». Он же стал лучшим по итогам сезона

Ферстаппен заработал больше всех в «Ф-1» в 2024 году – $75 млн. Хэмилтон и Норрис – в топ-3 (Forbes)