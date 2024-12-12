  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Нико Росберг: «Норрис на уровне Ферстаппена по чистой скорости, но у Ландо внутренние демоны»
9

Нико Росберг: «Норрис на уровне Ферстаппена по чистой скорости, но у Ландо внутренние демоны»

Росберг сравнил скорость Норриса с Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг проанализировал слабое место пилота «Макларена» Ландо Норриса после поражения в борьбе с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Такой захватывающий сезон. Семь многократных победителей Гран-при, если не ошибаюсь. Перед каждой гонкой мы не имели понятия, кто выиграет. То это был «Мерседес», то «Феррари», «Макларен», затем снова «Ред Булл».

Даже вопрос с чемпионством в какой-то момент был открыт – Ферстаппен по-настоящему боялся, что упустит его. С Имолы у него уже не было быстрейшей машины, а Ландо летел.

Так что это просто чудесно и по-настоящему свидетельствует о мастерстве Ферстаппена – ему удалось сохранить титул и закрыть вопрос так рано. «Макларен» и Ландо были просто быстрее и сильнее. Действительно феноменально, интереснейший сезон. Мы и правда думали, что все решится в последний момент. Захватывающая борьба.

[Норрис] показал чистую скорость, которая, я бы сказал, на уровне лучших, даже на уровне Макса Ферстаппена. Так что чистая скорость есть – феноменальная, чемпионская.

Небольшая проблема – какие-то внутренние демоны в голове, из-за чего случилась ошибка-другая. Скажем, самый заметный момент был в Сингапуре, где он лидировал с отрывом в 20 секунд и два раза чуть ли не разбился. Когда доходит до такого, это несколько странно.

Все еще нужно поработать, чтобы устранить ошибку-другую, и в этом плане Пиастри сильнее. Пиастри не такой быстрый по пиковой скорости, но всегда стабилен, всегда дает результат, не допускает ошибок.

Ландо является фаворитом на победу в следующем чемпионате», – сообщил эксперт Sky Sports.

Норрис – лучший пилот Гран-при Абу-Даби по версии экспертов сайта «Ф-1». Он же стал лучшим по итогам сезона

Ферстаппен заработал больше всех в «Ф-1» в 2024 году – $75 млн. Хэмилтон и Норрис – в топ-3 (Forbes)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1i.com
logoФеррари
logoФормула-1
logoМерседес
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
Гран-при Сингапура
logoРед Булл
logoНико Росберг
logoОскар Пиастри
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
ФИА одобрила гендерно-нейтральную терминологию в правилах «Ф-1» и введение операционного регламента-2026
10сегодня, 11:03
Эдди Джордан рассказал, что проходит лечение от рака
1сегодня, 10:06
Серхио Перес: «Сезон-2024 начался фантастически, но затем становилось все тяжелее и тяжелее»
4сегодня, 09:23
WRC. Система начисления очков сменится в 2025-м, представлен регламент-2027 с удешевленными вдвое машинами
2сегодня, 08:22
ФИА показала обновленную концепцию болида «Ф-1»-2026
11сегодня, 07:32Фото
«Хонда» провела обсуждения с «Ред Булл» по поводу повышения Цуноды на Гран-при Абу-Даби
7сегодня, 07:15
Эмерсон Фиттипальди о конфликте Ферстаппена и Расселлом: «Мне такие вещи нравятся, они позволяют увидеть характер спортсменов»
11вчера, 17:27
Вышел тизер «Грузовичков» – российского аналога «Тачек» про БелАЗ Саню. Премьера – 30 апреля 2026 года
4вчера, 15:55Видео
Норрис – лучший пилот Гран-при Абу-Даби по версии экспертов сайта «Ф-1». Он же стал лучшим по итогам сезона
39вчера, 15:30
Фредерик Вассер ответил Бинотто: «Не уверен, что Хэмилтон бы согласился перейти в «Заубер»
20вчера, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
Рекомендуем