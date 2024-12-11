Норрис – лучший пилот Гран-при Абу-Даби по версии экспертов сайта «Ф-1». Он же стал лучшим по итогам сезона
По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.
За финальный этап сезона наиболее высокую оценку из возможных в 10 баллов получил победитель гонки Ландо Норрис («Макларен»). Второе место разделили между собой сразу трое гонщиков, которые получили оценку в 8,8 балла – Шарль Леклер и Карлос Сайнс (оба «Феррари») и Пьер Гасли («Альпин»).
Рейтинг пилотов на Гран-при Абу-Даби по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Ландо Норрис («Макларен») – 10
2. Шарль Леклер («Феррари») – 8,8
2. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,8
2. Пьер Гасли («Альпин») – 8,8
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,6
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,6
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,0
9. Алекс Албон («Уильямс») – 7,0
В общем зачете рейтинга лучшим гонщиком сезона, по средней оценке, стал Ландо Норрис. Он опередил Макса Ферстаппена на 0,1 балла
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