Норрис – лучший пилот Гран-при Абу-Даби по версии экспертов сайта «Ф-1». Он же стал лучшим по итогам сезона

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Абу-Даби.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

За финальный этап сезона наиболее высокую оценку из возможных в 10 баллов получил победитель гонки Ландо Норрис («Макларен»). Второе место разделили между собой сразу трое гонщиков, которые получили оценку в 8,8 балла – Шарль Леклер и Карлос Сайнс (оба «Феррари») и Пьер Гасли («Альпин»).

Рейтинг пилотов на Гран-при Абу-Даби по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Ландо Норрис («Макларен») – 10

2. Шарль Леклер («Феррари ») – 8,8

2. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,8

2. Пьер Гасли («Альпин») – 8,8

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,6

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,6

8. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2

9. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,0

9. Алекс Албон («Уильямс») – 7,0

В общем зачете рейтинга лучшим гонщиком сезона, по средней оценке, стал Ландо Норрис. Он опередил Макса Ферстаппена на 0,1 балла

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