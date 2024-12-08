Ферстаппен набрал 8 штрафных баллов за 6 месяцев и сравнялся с Алонсо

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен делит лидерство в «Формуле-1» по штрафным баллам.

На Гран-при Абу-Даби четырехкратного чемпиона мира наказали десятью дополнительными секундами и двумя штрафными баллами за столкновение с пилотом «Макларена » Оскаром Пиастри .

Всего на счету нидерландца восемь баллов за последний год – столько же у пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо .

Макс получил все свои штрафные очки за последние шесть месяцев, первые из них «сгорят» лишь 30 июня. Если Ферстаппен наберет 12 баллов, то пропустит один Гран-при.

Валттери Боттаса наказали потерей пяти позиций на старте следующей гонки и тремя штрафными баллами за аварию с Кевином Магнуссеном из «Хааса». Теперь у финна пять штрафных баллов, однако он покинул «Заубер» и «Формулу-1». У остальных гонщиков по четыре очка или менее.

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