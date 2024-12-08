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Ферстаппен набрал 8 штрафных баллов за 6 месяцев и сравнялся с Алонсо

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен делит лидерство в «Формуле-1» по штрафным баллам.

На Гран-при Абу-Даби четырехкратного чемпиона мира наказали десятью дополнительными секундами и двумя штрафными баллами за столкновение с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

Всего на счету нидерландца восемь баллов за последний год – столько же у пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Макс получил все свои штрафные очки за последние шесть месяцев, первые из них «сгорят» лишь 30 июня. Если Ферстаппен наберет 12 баллов, то пропустит один Гран-при.

Валттери Боттаса наказали потерей пяти позиций на старте следующей гонки и тремя штрафными баллами за аварию с Кевином Магнуссеном из «Хааса». Теперь у финна пять штрафных баллов, однако он покинул «Заубер» и «Формулу-1». У остальных гонщиков по четыре очка или менее.

Ферстаппен врезался в Пиастри на старте Гран-при Абу-Даби и получил 10-секундный штраф

Оскар Пиастри об аварии с Ферстаппеном: «Чемпионский маневр»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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