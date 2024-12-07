Кристиан Хорнер о будущем Переса: «Завтра последняя гонка сезона. Посмотрим, что он сможет сделать»
Хорнер не стал комментировать будущее Переса.
Руководитель «Ред Булл» оценивая выступление мексиканца в квалификации к Гран-при Абу-Даби, в которой Перес занял 10-е место, отметил, что команда была бы рада, если бы Серхио добился хорошего результата в последней гонке сезона:
«Хорошо, что Чеко удалось пробиться в третий сегмент квалификации. И завтра нас ждет длинная гонка. Для Чеко было бы здорово добиться хорошего результата в последней гонке сезона».
При этом Хорнер уклонился от ответа на вопрос, станет ли завтрашняя гонка последней для Переса в составе «Ред Булл»:
«Завтра последняя гонка сезона. Посмотрим, что он сможет сделать».
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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