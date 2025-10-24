Гельмут Марко о том, что Линдблад опередил Цуноду: «Юки работал на длинной серии кругов, Арвид – нет»
Марко высказался о том, что Линдблад выше Цуноды в тренировке.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал результаты первой практики перед Гран-при Мехико: юниор Арвид Линдблад, заменявший Макса Ферстаппена, показал шестой результат, Юки Цунода – восьмой.
«Что можно сказать? Что [Линдблад] таланливый молодой пилот.
Юки работал на длинной серии кругов, а он – нет. Но временами они были на схожей программе», – сказал Гельмут.
Гран-при Мехико-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Антонелли – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
Лоран Мекьес: «По ходу сессии все команды лишились данных GPS, но Линдблад хорошо отработал»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости