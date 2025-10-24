Гельмут Марко о том, что Линдблад опередил Цуноду: «Юки работал на длинной серии кругов, Арвид – нет»

Марко высказался о том, что Линдблад выше Цуноды в тренировке.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко прокомментировал результаты первой практики перед Гран-при Мехико: юниор Арвид Линдблад , заменявший Макса Ферстаппена , показал шестой результат, Юки Цунода – восьмой.

«Что можно сказать? Что [Линдблад] таланливый молодой пилот.

Юки работал на длинной серии кругов, а он – нет. Но временами они были на схожей программе», – сказал Гельмут.

