  • Ландо Норрис о борьбе за титул: «Давления стало больше, но я спокоен как никогда»
Ландо Норрис о борьбе за титул: «Давления стало больше, но я спокоен как никогда»

Норрис высказался о давлении в сражении за чемпионство.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис признался, что не чувствует дискомфорта из-за давления, связанного с битвой за титул.

«В основном ощущения приятные. Когда такой вопрос задают, ты понимаешь: да, давления стало больше – в каждой практике, каждой квалификации, каждой гонке. Но я все равно наслаждаюсь заездами и, пожалуй, спокоен как никогда.

Я замечаю, что стало больше давления, внимания, требований. В то же время я чувствую себя более расслабленным», – заявил британец.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sport
