  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Алонсо о наличии фотографии с Расселлом на заставке своего телефона: «Ему просто не повезло попасть в кадр»
Фото
0

Алонсо о наличии фотографии с Расселлом на заставке своего телефона: «Ему просто не повезло попасть в кадр»

Алонсо прокомментировал наличие Расселла на фотографии на заставке своего телефона.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо объяснил, откуда на заставке его телефона взялась фотография с Джорджем Расселлом.

Перед началом гоночного уик-энда в Мехико болельщики, изучая соцсети Фернандо Алонсо, заметили, что на фотографии, выложенной Алонсо, на обратной стороне телефона испанца в момент разговора высветилась фотография, на которой рядом с Фернандо присутствует Джордж Расселл.

Фото: Motorsport.com

Информацию активно стали распространять аккаунты профильных гоночных изданий. О чем вскоре сообщили и гонщику «Мерседеса», после чего последовала реакция Расселла:

«Что? Это реальное фото? Или…То есть, почему я? Нет, здесь что-то не то…У нас с Фернандо конечно хорошие отношения, но помещать меня на заставку телефона? Нет…»

Алонсо смог объяснить ситуацию, обратившись к Расселлу, когда оба гонщика прибыли в паддок и обязательную сессию общения с журналистами:

«Хочешь поставить автограф (смеется)? На самом деле, это фото сделал моя племянница на этапе в Майами, а тебе не повезло попасть в кадр».

На что Расселл ответил:

«С удовольствием подпишу ее, если хочешь. Но я был абсолютно уверен, что это подделка (смеется)».

«Макларен» боится Ферстаппена, но не обновляет болид. На что они надеются?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoГран-при Мексики
logoМерседес
Гран-при Майами
logoФернандо Алонсо
logoДжордж Расселл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Расселл в маске посетил трибуны во время практики Гран-при Мехико
9 минут назадФото
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
17 минут назад
Гельмут Марко о том, что Линдблад опередил Цуноду: «Юки работал на длинной серии кругов, Арвид – нет»
34 минуты назад
Гельмут Марко: «Линдблад показал результат в практике, обратная связь впечатляет, «Ред Булл» очень доволен»
сегодня, 20:15
Лоран Мекьес о выборе состава пилотов «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»: «Хотим дать Цуноде и другим нашим гонщикам как можно больше времени»
сегодня, 20:15
Руководитель «Рейсинг Буллз» о составе на сезон-2026: «Точно знаю, что Ферстаппен не будет выступать за нашу команду»
сегодня, 20:08
Лоран Мекьес: «По ходу сессии все команды лишились данных GPS, но Линдблад хорошо отработал»
сегодня, 20:01
Жак Вильнев: «Агрессивно пилотировать «Макларен» не получается – у Пиастри много ошибок»
сегодня, 20:01
Лиам Лоусон об извинениях Цуноды: «Даже не знаю, что произошло»
сегодня, 19:34
Гран-при Мехико-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Антонелли – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
сегодня, 19:32
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15