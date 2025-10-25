Линдблад и О’Уорд, заменявшие Ферстаппена и Норриса, едва не столкнулись в практике. «Ред Булл» и Арвида предупредили
Сменщики Ферстаппена и Норриса были близки к аварии в тренировке.
«Ред Булл» и Арвид Линдблад, заменявший Макса Ферстаппена в первой тренировке перед Гран-при Мехико, получили по предупреждению от стюардов за блокировку Пато О’Уорда, который пилотировал «Макларен» Ландо Норриса.
В вердикте отмечается, что пилоты едва не дошли до контакта – О’Уорду пришлось отруливать в зону вылета. Судьи возложили ответственность как на австрийскую команду, которая не лучшим образом информировала юниора о приближении Пато, так и на самого Арвида, чьи действия были признаны «потенциально опасными».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
