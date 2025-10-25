Линдблад и О’Уорд, заменявшие Ферстаппена и Норриса, едва не столкнулись в практике. «Ред Булл» и Арвида предупредили

Сменщики Ферстаппена и Норриса были близки к аварии в тренировке.

«Ред Булл » и Арвид Линдблад , заменявший Макса Ферстаппена в первой тренировке перед Гран-при Мехико, получили по предупреждению от стюардов за блокировку Пато О’Уорда, который пилотировал «Макларен » Ландо Норриса .

В вердикте отмечается, что пилоты едва не дошли до контакта – О’Уорду пришлось отруливать в зону вылета. Судьи возложили ответственность как на австрийскую команду, которая не лучшим образом информировала юниора о приближении Пато, так и на самого Арвида, чьи действия были признаны «потенциально опасными».

