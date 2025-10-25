Фото
1

Расселл в маске посетил трибуны во время практики Гран-при Мехико

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл побывал зрителем «Формулы-1» инкогнито.

В первой тренировке перед Гран-при Мехико британца заменял юниор Фредерик Вести. Расселл надел маску и отправился к болельщикам.

«Много лет не наблюдал за болидами «Ф-1» на трассе, так что нашел способ проскочить на трибуны, пока моей машиной управлял Фред», – написал Джордж.

Гран-при Мехико-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Антонелли – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

Фото: соцсети команды «Мерседес»; соцсети Джорджа Расселла

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Джорджа Расселла
