Расселл в маске посетил трибуны во время практики Гран-при Мехико
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл побывал зрителем «Формулы-1» инкогнито.
В первой тренировке перед Гран-при Мехико британца заменял юниор Фредерик Вести. Расселл надел маску и отправился к болельщикам.
«Много лет не наблюдал за болидами «Ф-1» на трассе, так что нашел способ проскочить на трибуны, пока моей машиной управлял Фред», – написал Джордж.
Гран-при Мехико-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Антонелли – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Джорджа Расселла
