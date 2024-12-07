Серхио Перес: «Жаль, что я потерял круг, ведь из-за этого пришлось поставить дополнительный комплект шин»
Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификации к Гран-при Абу-Даби, где стал 10-м.
В частности, мексиканец высказался о ситуации с удаленным кругом: по ходу сессии судьи аннулировали время Переса, но затем отменили решение. Позже Серхио улучшил время, но все равно сожалеет о произошедшем.
«Немного жаль, что мы потеряли тот круг, ведь из-за этого нам пришлось поставить дополнительный комплект шин – пришлось пойти на небольшой компромисс», – сказал гонщик.
Также Перес отметил, что не обращает внимание на слухи о его потенциальном уходе из «Ред Булл»:
«Главное – сосредоточиться на завтрашнем дне, постараться провести хорошую гонку. Это основная цель».
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