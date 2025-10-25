Арвид Линдблад о готовности к «Ф-1»: «Я быстро учусь и привык к тому, что меня бросают в омут и смотрят, смогу ли я выплыть»

Линдблад готов к переходу в «Ф-1».

Юнир «Ред Булл » Арвид Линдблад поделился впечатлениями от выступления в первой практике перед Гран-при Мехико, а также отметил, что готов к переходу в «Формулу-1».

Считается, что Линдблад, выступающий в «Формуле-2», займет место в «Рейсинг Булллз» в следующем сезоне,

«Было непросто. Поначалу сцепление болида с треком было низким, трасса была пыльной. Я допустил пару ошибок, но в конце сессии проехал неплохой круг.

Главным приоритетом было избежать ошибок и обеспечить команду хорошую обратную связь. В этом отношении все прошло нормально, а также было здорово в итоге оказаться близко к лучшим результатам.

Перед сессией Макс со мной пообщался. Скажем так, это было немного непривычное давление, чем то, к чему я привык по ходу сезона [в «Формуле-2»], немного странное ощущение. Понятно, что я точно не хотел разбить болид Макса , но в этой сессии это было особенно важно, учитывая то, как здорово команда поработала в последние недели и месяцы. С этой точки зрения было непросто, но как только я выехал на трассу, я сразу сосредоточился на пилотаже.

Готов ли я к «Формуле-1»? Я довольно быстро учусь. Я также весьма быстро прошел через лестницу юниорских серий, так что я привык к тому, что меня бросают в омут и смотрят, смогу ли я выплыть. Могу я сказать прямо сейчас, что готов к этому? Не знаю. Я верю в себя, и если я справлюсь, то смогу найти свой путь», – рассказал Линдблад.

