  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Арвид Линдблад о готовности к «Ф-1»: «Я быстро учусь и привык к тому, что меня бросают в омут и смотрят, смогу ли я выплыть»
0

Арвид Линдблад о готовности к «Ф-1»: «Я быстро учусь и привык к тому, что меня бросают в омут и смотрят, смогу ли я выплыть»

Линдблад готов к переходу в «Ф-1».

Юнир «Ред Булл» Арвид Линдблад поделился впечатлениями от выступления в первой практике перед Гран-при Мехико, а также отметил, что готов к переходу в «Формулу-1».

Считается, что Линдблад, выступающий в «Формуле-2», займет место в «Рейсинг Булллз» в следующем сезоне,

«Было непросто. Поначалу сцепление болида с треком было низким, трасса была пыльной. Я допустил пару ошибок, но в конце сессии проехал неплохой круг.

Главным приоритетом было избежать ошибок и обеспечить команду хорошую обратную связь. В этом отношении все прошло нормально, а также было здорово в итоге оказаться близко к лучшим результатам.

Перед сессией Макс со мной пообщался. Скажем так, это было немного непривычное давление, чем то, к чему я привык по ходу сезона [в «Формуле-2»], немного странное ощущение. Понятно, что я точно не хотел разбить болид Макса, но в этой сессии это было особенно важно, учитывая то, как здорово команда поработала в последние недели и месяцы. С этой точки зрения было непросто, но как только я выехал на трассу, я сразу сосредоточился на пилотаже.

Готов ли я к «Формуле-1»? Я довольно быстро учусь. Я также весьма быстро прошел через лестницу юниорских серий, так что я привык к тому, что меня бросают в омут и смотрят, смогу ли я выплыть. Могу я сказать прямо сейчас, что готов к этому? Не знаю. Я верю в себя, и если я справлюсь, то смогу найти свой путь», – рассказал Линдблад.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Арвид Линдблад
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoРед Булл
logoРейсинг Буллз
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Линдблад и О’Уорд, заменявшие Ферстаппена и Норриса, едва не столкнулись в практике. «Ред Булл» и Арвида предупредили
50 минут назад
Ландо Норрис о борьбе за титул: «Давления стало больше, но я спокоен как никогда»
сегодня, 21:50
Андреа Стелла об отказе доработки нынешней машины: «Это бы серьезно скомпрометировало работу над проектом болида 2026 года»
сегодня, 21:44
Расселл в маске посетил трибуны во время практики Гран-при Мехико
сегодня, 21:08Фото
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
сегодня, 21:00
Алонсо о наличии фотографии с Расселлом на заставке своего телефона: «Ему просто не повезло попасть в кадр»
сегодня, 20:47Фото
Гельмут Марко о том, что Линдблад опередил Цуноду: «Юки работал на длинной серии кругов, Арвид – нет»
сегодня, 20:43
Гельмут Марко: «Линдблад показал результат в практике, обратная связь впечатляет, «Ред Булл» очень доволен»
сегодня, 20:15
Лоран Мекьес о выборе состава пилотов «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»: «Хотим дать Цуноде и другим нашим гонщикам как можно больше времени»
сегодня, 20:15
Руководитель «Рейсинг Буллз» о составе на сезон-2026: «Точно знаю, что Ферстаппен не будет выступать за нашу команду»
сегодня, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15