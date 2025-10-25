  • Спортс
  • Андреа Стелла об отказе доработки нынешней машины: «Это бы серьезно скомпрометировало работу над проектом болида 2026 года»
Андреа Стелла об отказе доработки нынешней машины: «Это бы серьезно скомпрометировало работу над проектом болида 2026 года»

Стелла объяснил отказ от доработки болида 2025 года.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что команда сознательно приняла решение достаточно рано прекратить работу над доработкой нынешней машины и перебросить все ресурсы на разработку болида для сезона-2026.

По словам Стеллы, несмотря на шанс выиграть титул в этом сезоне, команда не намерена жертвовать своим будущим. При этом в «Ред Булл» продолжают активно дорабатывать свою машину, что помогает Максу Ферстаппену сокращать отставание в общем зачете.

«Это бы серьезно скомпрометировало работу над проектом болида 2026 года. Мы хотим выигрывать титулы в будущем. Чтобы побеждать в будущем, вам нужна конкурентоспособная машина. И мы взвешенно подходили к выбору момента для переброски всех наших ресурсов на подготовку к сезону-2026.

На то, чтобы увеличить показатель прижимной силы болида хотя бы на один пункт уходят недели разработок, потому что в вопросе развития аэродинамики мы вышли на предел возможностей.

В то же время лишняя неделя работы над аэродинамикой болида 2026 года прибавляет вам очень много прижимной силы. И именно там, при наличии наиболее надежной информации, нужно принимать важнейшие решения», – рассказал Стелла.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
