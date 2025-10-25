Гран-при Мехико-2025. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис – 4-й, Пиастри – 12-й

Ферстаппен опередил Леклера и Антонелли во второй тренировке в Мексике.

Гран-при Мехико Автодром имени братьев Родригес, Мехико 24 октября 2025 года 2-я практика 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.17,392 (34 круга) 2. Шарль Леклер («Феррари») +0,153 (32) 3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,174 (27) 4. Ландо Норрис («Макларен») +0,251 (31) 5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,300 (30) 6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,437 (33) 7. Юки Цунода («Ред Булл») +0,491 (31) 8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,546 (29) 9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,547 (34) 10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,562 (30) 11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,826 (32) 12. Оскар Пиастри («Макларен») +0,840 (31) 13. Эстебан Окон («Хаас») +0,874 (31) 14. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,889 (30) 15. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,931 (30) 16. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,956 (29) 17. Оливер Бермэн («Хаас») +1,050 (34) 18. Франко Колапинто («Альпин») +1,329 (31) 19. Алекс Албон («Уильямс») +1,463 (31) 20. Пьер Гасли («Альпин») +1,802 (30) Гран-при Мехико-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Антонелли – 2-й, Хюлькенберг – 3-й