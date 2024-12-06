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Льюис Хэмилтон о последнем Гран-при в составе «Мерседеса»: «Стараюсь жить настоящим и наслаждаться моментом»

Хэмилтон готовится к последнему Гран-при за «Мерседес».

Семикратный чемпион «Формулы-1» провел пятничные практики перед Гран-при Абу-Даби, отметив, что испытывает странные ощущения от осознания того, что проводит последний этап в составе «Мерседеса» в карьере.

«Сегодня ощущения улучшились. День прошел не так уж плохо. При этом все это кажется сюрреалистичным, так что я просто стараюсь жить настоящим и наслаждаться каждым моментом.

Начиная с приезда на автодром и встречи с инженерами и до момента, как я сел за руль болида и выехал на трассу, я старался как-то запоминать все эти моменты, чтобы они остались в памяти.

Мне понравилось то, как прошел день, я получил удовольствие от управления болидом, от работы с ребятами в боксах. И да, нам есть над чем работать.

Соперники из «Макларена» очень быстры, как и «Феррари». Да, мы вроде бы тоже в борьбе, но нам нужно прибавлять.

На самом деле я стараюсь держать свои эмоции под контролем, насколько это возможно. Как я уже говорил вчера, этот сезон сложился для меня не лучшим образом, были как взлеты, так и падения. Но это человеческие эмоции, и это нормально. И я просто стараюсь перенаправить свои положительные эмоции в машину и в команду. Ведь я очень люблю эту команду.

Я годами стремился добиваться хороших результатов для этой команды, и вот теперь у меня осталась последняя попытка. Мы не будем сильно менять настройки болида, и я надеюсь, что завтра мы будем участвовать в борьбе за самые высокие места», – рассказал Хэмилтон.

Финал «Ф-1» интригует: «Макларен» ⚔️ «Феррари» за титул и звание вице-чемпиона у гонщиков

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoМерседес
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
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