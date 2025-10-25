  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Валттери Боттас: «Почти подписал контракт с «Уильямсом» на сезон-2025. Но появился Карлос Сайнс»
1

Валттери Боттас: «Почти подписал контракт с «Уильямсом» на сезон-2025. Но появился Карлос Сайнс»

Боттас заявил, что мог бы выступать за «Уильямс» в 2025-м.

Резервист «Мерседеса» и пилот «Кадиллака» со следующего сезона Валттери Боттас рассказал, что мог продолжить карьеру в «Уильямсе», если бы туда не перешел Карлос Сайнс.

Финн знаком с нынешним руководителем «Уильямса» Джеймсом Воулзом, который прежде занимал должность главного стратега в «Мерседесе».

«Я работал с Воулзом и был, в общем-то, довольно близок к тому, чтобы подписать с ними контракт на этот год. Да, в прошлом году мы общались, я был довольно близок. Почему мы не договорились? Появился Карлос Сайнс. Такова «Ф-1».

Думаю, они движутся в правильном направлении. «Уильямс» добился прогресса. Их положение все еще разнится каждый уик-энд, но если посмотреть на их выступления несколько лет назад, то они отлично справились.

Теперь их поддерживает хорошая инвестиционная группа, а Джеймс принес много знаний из «Мерседеса». Он действительно преуспел», – сказал Боттас.

Валттери Боттас: «Никогда не рассматривал «Альпин» как серьезный вариант»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
logoУильямс
Кадиллак
logoМерседес
logoФормула-1
logoВалттери Боттас
logoДжеймс Воулз
logoКарлос Сайнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен о Норрисе и Пиастри: «Чтобы выиграть первый титул, нужно обладать железными нервами»
47 минут назад
Андреа Стелла о трудностях Пиастри: «Дело не только в Оскаре. И Норрис, и Стелла, и весь «Макларен» могли бы справиться лучше»
сегодня, 14:56
Главный инженер «Ред Булл» о вероятности дальнейшего обновления болида в 2025-м: «Никогда не говори никогда»
сегодня, 14:27
Фредерик Вассер: «Пока все под контролем»
сегодня, 10:59
Андреа Стелла: «Задача «Макларена» – остановить Ферстаппена и принести «папайе» победу в личном зачете»
сегодня, 10:38
Ре Хиракава об участии в практике в Мексике: «Пытаюсь получить место основного пилота в «Ф-1»
сегодня, 10:13
Жак Вильнев: «Пиастри выступает неуверенно, начиная с этапа в Баку, а отсутствие уверенности может стоить тебе до 0,2 секунды на круге»
сегодня, 10:01
Нико Хюлькенберг: «Считаю, в квалификации «Заубер» может бороться за попадание в топ-10»
сегодня, 09:50
Фернандо Алонсо: «Во 2-й практике ощущения от управления болидом улучшились»
сегодня, 09:48
Лиам Лоусон: «Пока не добился оптимального темпа»
сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15