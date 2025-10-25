Валттери Боттас: «Почти подписал контракт с «Уильямсом» на сезон-2025. Но появился Карлос Сайнс»

Боттас заявил, что мог бы выступать за «Уильямс» в 2025-м.

Резервист «Мерседеса» и пилот «Кадиллака » со следующего сезона Валттери Боттас рассказал, что мог продолжить карьеру в «Уильямсе », если бы туда не перешел Карлос Сайнс .

Финн знаком с нынешним руководителем «Уильямса» Джеймсом Воулзом, который прежде занимал должность главного стратега в «Мерседесе ».

«Я работал с Воулзом и был, в общем-то, довольно близок к тому, чтобы подписать с ними контракт на этот год. Да, в прошлом году мы общались, я был довольно близок. Почему мы не договорились? Появился Карлос Сайнс. Такова «Ф-1».

Думаю, они движутся в правильном направлении. «Уильямс» добился прогресса. Их положение все еще разнится каждый уик-энд, но если посмотреть на их выступления несколько лет назад, то они отлично справились.

Теперь их поддерживает хорошая инвестиционная группа, а Джеймс принес много знаний из «Мерседеса». Он действительно преуспел», – сказал Боттас.

