Тото Вольфф о нынешнем регламенте: «Очень рад, что «Ф-1» наконец-то избавится от этих машин»
Руководитель «Мерседеса» признал, что не будет скучать по текущему регламенту с граунд-эффектом, для которого текущий сезон станет последним.
«Да, думаю, такое утверждение точно отражает всю суть. Я очень рад, что мы наконец-то избавимся от этих машин, которые так сильно прижаты к земле.
Эти болиды порой ведут себя таким образом, что вы просто не можете заранее все просчитать – даже при наличии многих умов и технических средств. Иногда в пятницу все получается, иногда нет. Порой приходится полностью перевернуть все вверх дном, чтобы проверить различные настройки. Это очень сложно.
Никто не понимает, как соотносятся данные из виртуального мира с данными с реальной трассы. [Перед каждой гонкой] мы правда не знаем, кто из трех-четырех ведущих команд в конце концов победит», – поделился Вольфф.
