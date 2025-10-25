Тото Вольфф о нынешнем регламенте: «Очень рад, что «Ф-1» наконец-то избавится от этих машин»

Вольфф раскритиковал текущие правила и заявил, что не будет скучать по ним.

Руководитель «Мерседеса » признал, что не будет скучать по текущему регламенту с граунд-эффектом, для которого текущий сезон станет последним.

«Да, думаю, такое утверждение точно отражает всю суть. Я очень рад, что мы наконец-то избавимся от этих машин, которые так сильно прижаты к земле.

Эти болиды порой ведут себя таким образом, что вы просто не можете заранее все просчитать – даже при наличии многих умов и технических средств. Иногда в пятницу все получается, иногда нет. Порой приходится полностью перевернуть все вверх дном, чтобы проверить различные настройки. Это очень сложно.

Никто не понимает, как соотносятся данные из виртуального мира с данными с реальной трассы. [Перед каждой гонкой] мы правда не знаем, кто из трех-четырех ведущих команд в конце концов победит», – поделился Вольфф .

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?

