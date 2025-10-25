  • Спортс
  • Макс Ферстаппен о «правилах папайи»: «Макларен» ведет дела так, как хочет. Нужно ценить это»
Макс Ферстаппен о «правилах папайи»: «Макларен» ведет дела так, как хочет. Нужно ценить это»

Ферстаппен оценил «правила папайи» в «Макларене».

Пилот «Ред Булл» ответил на вопрос, насколько сильно может давить на «Макларен» соперничество с четырехкратным чемпионом, и прокомментировал командную тактику конкурентов, известную как «правила папайи».  

«Как я говорил, я просто живу своей жизнью. Я хожу на работу, возвращаюсь домой – и знаю, что буду отдавать все силы своему делу. Я максимально сконцентрирован на работе со своей командой.

У «Макларена», очевидно, другой подход к делу – и мы видели это. Может ли их философия обернуться неприятными последствиями? Ну, думаю, время покажет, верно? Опять же, это не значит, что я хочу оказаться на них давление или что-то вроде этого.  

«Макларен» ведет дела так, как хочет. Можно соглашаться с этим или нет, да? Но не нам решать, ведь у себя в команде они главные. Они делают что хотят. Нужно ценить это», – сказал Ферстаппен.  

«Макларен» боится Ферстаппена, но не обновляет болид. На что они надеются?
  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
