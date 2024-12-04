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Тото Вольфф о грядущем прощании с Хэмилтоном: «Нас ждет очень эмоциональный момент»

В «Мерседесе» готовятся к прощанию с Хэмилтоном.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что предстоящий Гран-при Абу-Даби будет очень эмоционально сложным для команды, учитывая, что этап будет последним для Льюиса в составе немецкой команды.

За карьеру в «Мерседесе» выиграл 6 чемпионских титулов и победил в общей сложности в 84 гонках. Со следующего сезона Хэмилтон будет выступать за «Феррари».

«Безусловно, нас ждет очень эмоциональный момент. Просто пока он нас не так сильно трогает, поскольку мы все еще находимся в работе в разгар сезона. Мы продолжаем борьбу, стараемся как можно лучше провести каждую сессию. Но чем ближе этот момент – тем эмоциональнее он становится. Ну а потом, как-то внезапно, наступят последние круги последней гонки.

Впереди еще одна гонка. Мы продолжим выкладываться на максимуме, а уже после финиша отметим наше партнерство, наши многолетние отношения. А потом эти несколько неудачных гонок очень быстро забудутся – сколь бы болезненной ни была на них наша реакция в данный момент», – рассказал Вольфф.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМерседес
logoГран-при Абу-Даби
logoТото Вольфф
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
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