Тото Вольфф о грядущем прощании с Хэмилтоном: «Нас ждет очень эмоциональный момент»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что предстоящий Гран-при Абу-Даби будет очень эмоционально сложным для команды, учитывая, что этап будет последним для Льюиса в составе немецкой команды.
За карьеру в «Мерседесе» выиграл 6 чемпионских титулов и победил в общей сложности в 84 гонках. Со следующего сезона Хэмилтон будет выступать за «Феррари».
«Безусловно, нас ждет очень эмоциональный момент. Просто пока он нас не так сильно трогает, поскольку мы все еще находимся в работе в разгар сезона. Мы продолжаем борьбу, стараемся как можно лучше провести каждую сессию. Но чем ближе этот момент – тем эмоциональнее он становится. Ну а потом, как-то внезапно, наступят последние круги последней гонки.
Впереди еще одна гонка. Мы продолжим выкладываться на максимуме, а уже после финиша отметим наше партнерство, наши многолетние отношения. А потом эти несколько неудачных гонок очень быстро забудутся – сколь бы болезненной ни была на них наша реакция в данный момент», – рассказал Вольфф.
Профсоюз пилотов «Ф-1» бунтует против босса мировых гонок. Чем они недовольны?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий