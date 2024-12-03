«Меня отправили в ад, но я вернулся». Президент ФИА о «Кадиллаке» в «Ф-1»

Бен Сулайем сравнил появление 11-й команды в «Ф-1» с возвращением из ада.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем рассказал о значимости 11-й команды для «Формулы-1».

«Это очень важно. Меня отправили в ад, но я вернулся. Вот суть. Меня отправили в ад», – сообщил бен Сулайем.

Менеджер публично поддерживал заявку «Андретти» на попадание в «Ф-1». С 2026 года в чемпионате будет выступать «Кадиллак», одним из директоров команды стал Марио Андретти .

Бен Сулайем рассказал о работе ФИА, которая поспособствовала расширению серии:

«Конечно, я встречался [с представителями министерства юстиции США, изучавшими отказ «Андретти»]. И мне задавали вопросы. Мне нечего скрывать.

Меня избрали президентом. И меня избрали не просто так, меня избрали на в свете правильного управления, демократии и прозрачности. Так что ФИА делала то, что делала, и я горжусь работой.

Да, мы проходили через все эти процессы, проверки. Затем все дошло до той стадии, когда мы надеялись преодолеть все эти трудности и обеспечить более гладкий приход.

Конечно, у ФОМ свои процессы. Я уважаю их процессы, они другие. Там смотрят на коммерческую составляющую, мы смотрим на спортивную, и мы работаем сообща. Мы всегда работаем сообща.

Я рад, правда. Мне кажется, это победа для автоспорта, для «Формулы-1», для ФИА, для ФОМ, для команд, для фанатов, для автоспорта в целом.

Дело не во мне, вообще нет. Я смотрю на ситуацию иначе. Люди могут так говорить. Нет, поверьте. Я смотрю на это только как на успех для автоспорта в целом и сохранение бизнеса».

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