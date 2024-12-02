Валттери Боттас: «Счастлив за Чжоу и «Заубер». Дерьмовый год, вся команда заслужила очки»

Боттас поздравил Чжоу с первыми очками в сезоне.

Пилот «Заубера » Валттери Боттас подвел итоги Гран-при Катара, который стал лучшим для команды в нынешнем сезоне.

Чжоу Гуаньюй финишировал восьмым и принес швейцарцам первые очки, Боттас завершил заезд 11-м.

«Гонка получилась разочаровывающей – казалось, все складывалось против меня после хорошего старта. Инцидент с Лиамом [Лоусоном] стоил мне позиций, машина получила некоторые повреждения. С того момента я оказался в невыгодном положении.

Чжоу ехал впереди меня, поэтому выбирал стратегию. Команда рано позвала меня на пит-стоп, чтобы изучить работу шин «хард» для гонки Чжоу. И момент с выездом автомобиля безопасности вышел максимально неудачным. Я финишировал 11-м, в шаге от очков, что разочаровывает еще больше.

Как бы то ни было, я очень счастлив за Чжоу и команду – по крайней мере заработали какие-то очки. Это был дерьмовый год, и его восьмое место – вполне заслуженный результат для всех, кто так упорно трудился в нынешнем сезоне.

В любом случае осталась еще неделя. Я выложусь по полной. И с нетерпением жду, что будет дальше!» – написал Боттас.

«Заубер» заработал первые очки в сезоне благодаря 8-му месту Чжоу, Боттас поднялся с 23-й строчки в чемпионате

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