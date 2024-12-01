«Заубер» заработал первые очки в сезоне благодаря 8-му месту Чжоу, Боттас поднялся с 23-й строчки в чемпионате
«Заубер» провел лучшую гонку сезона, впервые заработав очки.
На Гран-при Катара Чжоу Гуаньюй стал пилотом дня по версии фанатов, занял восьмую позицию и принес команде первые очки в 2024 году. Китайский гонщик поднялся на 20-е место в личном зачете, опередив Лиама Лоусона из «РБ».
В «Ф-1» не осталось команд без очков в нынешнем сезоне.
В шаге от топ-10 остановился Валттери Боттас. 11-е место финна позволило ему опередить экс-пилота «Уильямса» Логана Сарджента и переместиться с 23-й строчки в чемпионате на 22-ю.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2024
Опубликовал: Михаил Ширяев
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