«Заубер» заработал первые очки в сезоне благодаря 8-му месту Чжоу, Боттас поднялся с 23-й строчки в чемпионате

«Заубер» провел лучшую гонку сезона, впервые заработав очки.

На Гран-при Катара Чжоу Гуаньюй стал пилотом дня по версии фанатов, занял восьмую позицию и принес команде первые очки в 2024 году. Китайский гонщик поднялся на 20-е место в личном зачете, опередив Лиама Лоусона из «РБ».

В «Ф-1» не осталось команд без очков в нынешнем сезоне.

В шаге от топ-10 остановился Валттери Боттас . 11-е место финна позволило ему опередить экс-пилота «Уильямса » Логана Сарджента и переместиться с 23-й строчки в чемпионате на 22-ю.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2024

Чжоу признан гонщиком дня по итогам Гран-при Катара