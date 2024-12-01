Чжоу признан гонщиком дня по итогам Гран-при Катара

Чжоу – гонщик дня на Гран-при Катара.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Дохе пилот «Заубера » сумел финишировать 8-м и принес команде первые 4 очка в этом сезоне.

Десяток штрафов в Катаре насытил гонку «Ф-1»: проколы покрышек, провал Норриса и победа Ферстаппена