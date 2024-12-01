Чжоу признан гонщиком дня по итогам Гран-при Катара
Чжоу – гонщик дня на Гран-при Катара.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
На этапе в Дохе пилот «Заубера» сумел финишировать 8-м и принес команде первые 4 очка в этом сезоне.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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