Руководитель «Альпин» о досрочном уходе Окона: «Пока определенного ответа нет. Но думаю, такое решение подходит всем»

В «Альпин» впервые прокомментировали слухи об уходе Окона .

После этапа в Катаре авторитетные издания тут же сообщили о том, что вместо Эстебана Окона за рулем «Альпин» на Гран-при Абу-Даби поедет Джек Дуэн .

Окон досрочно закончит выступления за французскую команду, чтобы провести послесезонные шинные тесты за «Хаас», в который переходит в 2025-м.

Руководитель «Альпин» Оливер Оукс отметил, что окончательное решение о будущем Эстебана еще не принято, но переговоры идут.

«Думаю, ведется обсуждение, пока определенного ответа нет, но все это обговаривается. Это весьма сложно, поскольку хоть он и наш пилот, по контракту он также юниор «Мерседеса ». Очевидно, ему бы хотелось освободиться пораньше.

Думаю, что инициатива исходит от всех сторон. Полагаю, было бы хорошо посадить Джека за руль раньше. С точки зрения Эстебана, хорошо перейти в новую команду уже сейчас. Думаю, такое решение подходит всем. Потому такое обсуждение вполне естественно.

Честно, Эстебан был важной частью этой команды. [Решение о его досрочном уходе] устраивает обе стороны», – сказал Оукс.

Он также допустил, что на отношения Окона с «Альпин» могли повлиять неудачи по ходу сезона (например, авария с напарником Пьером Гасли в Монако).

«Думаю, можно сказать, что ранние разногласия сыграли роль. Но куда важнее то, что это своего рода естественная эволюция, связанная с его переходом в другую команду [в следующем году].

Устроит ли нас, обе стороны, организовать все немного раньше, на последнем этапе, или нет? Можно посмотреть на это как на выгодную возможность помочь Джеку включиться в работу со всеми в команде. Лучше решать такие проблемы сейчас, чем в Австралии в следующем году.

Я правда думаю, что это, вероятно, подходящий вариант для всех. Мы продолжим обсуждать это. Это не значит, что нужно что-то подтверждать. Думаю, Тото [Вольфф ] и Флавио [Бриаторе ] в хороших отношениях, так что уверен, они поступят так, как будет правильно для всех».

Эстебан Окон покинет «Альпин» перед Гран-при Абу-Даби (Autosport)

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