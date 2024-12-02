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Руководитель «Альпин» о досрочном уходе Окона: «Пока определенного ответа нет. Но думаю, такое решение подходит всем»

В «Альпин» впервые прокомментировали слухи об уходе Окона .

После этапа в Катаре авторитетные издания тут же сообщили о том, что вместо Эстебана Окона за рулем «Альпин» на Гран-при Абу-Даби поедет Джек Дуэн.

Окон досрочно закончит выступления за французскую команду, чтобы провести послесезонные шинные тесты за «Хаас», в который переходит в 2025-м.

Руководитель «Альпин» Оливер Оукс отметил, что окончательное решение о будущем Эстебана еще не принято, но переговоры идут.  

«Думаю, ведется обсуждение, пока определенного ответа нет, но все это обговаривается. Это весьма сложно, поскольку хоть он и наш пилот, по контракту он также юниор «Мерседеса». Очевидно, ему бы хотелось освободиться пораньше.

Думаю, что инициатива исходит от всех сторон. Полагаю, было бы хорошо посадить Джека за руль раньше. С точки зрения Эстебана, хорошо перейти в новую команду уже сейчас. Думаю, такое решение подходит всем. Потому такое обсуждение вполне естественно.

Честно, Эстебан был важной частью этой команды. [Решение о его досрочном уходе] устраивает обе стороны», – сказал Оукс.  

Он также допустил, что на отношения Окона с «Альпин» могли повлиять неудачи по ходу сезона (например, авария с напарником Пьером Гасли в Монако).

«Думаю, можно сказать, что ранние разногласия сыграли роль. Но куда важнее то, что это своего рода естественная эволюция, связанная с его переходом в другую команду [в следующем году].

Устроит ли нас, обе стороны, организовать все немного раньше, на последнем этапе, или нет? Можно посмотреть на это как на выгодную возможность помочь Джеку включиться в работу со всеми в команде. Лучше решать такие проблемы сейчас, чем в Австралии в следующем году.

Я правда думаю, что это, вероятно, подходящий вариант для всех. Мы продолжим обсуждать это. Это не значит, что нужно что-то подтверждать. Думаю, Тото [Вольфф] и Флавио [Бриаторе] в хороших отношениях, так что уверен, они поступят так, как будет правильно для всех».   

Эстебан Окон покинет «Альпин» перед Гран-при Абу-Даби (Autosport)

Эстебан Окон: «Хотел бы поблагодарить команду за усердную работу в этом году»  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoЭстебан Окон
logoМерседес
logoФлавио Бриаторе
Оливер Оукс
logoГран-при Катара
logoДжек Дуэн
logoАльпин
logoФормула-1
logoТото Вольфф
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