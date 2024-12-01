Эстебан Окон: «Хотел бы поблагодарить команду за усердную работу в этом году»
Окон поблагодарил «Альпин» за сезон на фоне слухов о досрочном уходе.
Пилот «Альпин» выразил благодарность команде за ее труд в рамках Гран-при Катара, где француз сошел на первом круге из-за аварии, и всего сезона в целом.
Как сообщают ведущие гоночные издания, гонка в Катаре стала последней для гонщика в составе «Альпин». По некоторым слухам, уход Эстебана связан с возможностью дебютировать за «Хаас» на послесезонных тестах.
«Я бы хотел поблагодарить команду за усердную работу в этой гонке и на протяжении всего года. Когда дела идут не лучшим образом, инженеры и механики работают сплоченно – это самое главное.
Важно смотреть вперед, посмотрим, что мы сможем подготовить к будущему», – сказал Окон журналистам в паддоке.
Эстебан Окон покинет «Альпин» перед Гран-при Абу-Даби (Autosport)
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
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