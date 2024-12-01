Фредерик Вассер: «На бумаге, ситуация в Кубке конструкторов сместилась в сторону «Феррари»
Руководитель «Феррари» отметил, что на бумаге команда может быть довольна итогами заезда, учитывая то, что ей удалось немного сократить отставание от «Макларена» в Кубке конструкторов:
«Мы изначально планировали не атаковать на протяжении первых 7-8 кругов, чтобы иметь возможность атаковать в конце отрезка, и гонщики превосходно выполнили план.
Мы чувствовали себя увереннее с вариантом, при котором могли бы атаковать до конца гонки на шинах «хард». Притом, что «медиум» также нужно было медленнее и бережнее прогревать.
На бумаге, ситуация в Кубке конструкторов сместилась в нашу сторону. Более того, с возвращением Макса Ферстаппена и «Мерседеса» в группу лидеров сейчас очень сложно сказать, чем закончится та или иная гонка. По итогам данного этапа мы увеличили наше преимущество над «Ред Булл», а отставание от «Макларена» сократили до 21 балла. Так что случиться может что угодно».
Также Вассер прокомментировал действия дирекции гонки в Катаре и штрафы, в том числе Ландо Норрису, которые многим показались не слишком адекватными:
«Конечно, рассуждая задним числом, все можно было бы сделать намного проще. Безусловно, безопаснее и лучше для всех было бы просто сразу включить режим виртуальной машина безопасности и очистить трассу (до того, как по обломкам проехал Боттас, на трассе лежало зеркало заднего вида единым куском). Притом, что обломок находился вне траектории. Однако при обгоне в первом повороте риск наезда на него заметно повышался, что и случилось с Боттасом, когда он съехал с траектории, пропуская Леклера на круг».
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