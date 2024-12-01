Андреа Стелла о штрафе Норрису: «Мне кажется, что стюарды потеряли всякое чувство меры, конкретику, и здравый смысл»

В «Макларене» остались в недоумении из-за штрафа Норриса.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла прокомментировал ситуацию, которая сложилась на Гран-пари Катара, и раскритиковал действия стюардов.

Ландо Норрис получил 10-секундный стоп-энд-гоу за превышение скорости в зоне двойных желтых флагов, и в «Макларене» посчитали такое наказание чрезмерным, учитывая все обстоятельства.

«Мы проверили все данные. По сути, Ландо не сбавлял скорость. Нужно отметить, что на секторе включили режим желтых флагов почти сразу после того, как Ландо въехал на этот участок трассы. При этом требования предельно ясны: ты должен сбрасывать скорость в зоне желтых флагов. И ответственность лежит на гонщике – именно он должен осознать, что находится в зоне желтых флагов и сбросить скорость.

В то же время мне кажется довольно странным тот факт, что режим желтых флагов был отменен очень быстро после включения, хотя ситуация на трассе на этом секторе на самом деле никак не изменилась – на трассе по-прежнему были разбросаны обломки.

В один момент нужно было вывесить желтые флаги, а пару секунд спустя – уже нет. Я бы сказал, что это обычное невезение. Что же касается самого штрафа – мне кажется, что стюарды потеряли всякое чувство меры, конкретику, и здравый смысл.

Может стоит взглянуть на конкретику нарушения, уровень связанной с ним опасности, а также тот факт, что режим желтых флагов потом был снят? И уже потом выносить суждение, основываясь на учете всех факторов, вместо того чтобы заглядывать в какой-то уже покрывшийся пылью свод правил, и применять эти правила, никак самостоятельно не оценивая ситуацию на трассе. Я считаю, что с этой точки зрения у ФИА есть возможность заметно улучшить свою работу», – рассказал Стелла.

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