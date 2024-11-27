Джо Сейвард: «Все указывает на то, что «Ред Булл» выбирает между Лоусоном и Колапинто»

Сейвард прогнозирует замену Переса на Колапинто.

Известный британский журналист Джо Сейвард рассказал, что «Ред Булл» склоняется к прекращению сотрудничества с Серхио Пересом по окончании сезона-2024.

Предполагается, что «Ред Булл» и «Уильямс» продолжают переговоры о сумме, за которую британская команда освободит Франко Колапинто от контрактных обязательств и позволит присоединиться к «Ред Булл».

При этом Сейвард отмечает, что существует вариант, при котором место в «Ред Булл» может занять Лиам Лоусон, а Колапинто отправится в «РБ».

«В «Ред Булл» продолжают заявлять, что решение по составу пилотов будет принято по окончании сезона. Все эти истории о том, что Сайнс может отправиться в «Ред Булл», тем самым освободив место для Франко Колапинто, не соответствуют действительности.

На самом же деле правда в том, что, несмотря на всю любовь миллионов мексиканских болельщиков, Перес все еще не добивается существенных результатов на трассе.

В «Ред Булл» ведут себя весьма дипломатично (что для Гельмута Марко уже достижение), но на самом деле никто, кроме самого Переса и его эксцентричного отца не делает заявлений о том, что Серхио будет выступать за «Ред Булл» в 2025 году.

Сейчас все указывает на то, что по окончании сезона в «Ред Булл» будут выбирать между Лиамом Лоусоном и Франко Колапинто. Аргентинец казался очевидным фаворитом на место напарника Ферстаппена, но несколько тяжелых аварий заставили задуматься, действительно ли Франко готов к такому переходу.

Главный сторонник [и спонсор] Переса Карлос Слим был замечен общающимся с Франко Колапинто и его менеджерами. В то же время исполнительный директор «Ред Булл» Оливер Минцлафф по ходу уик-энда в Лас-Вегасе был замечен за посещением моторхоума «Уильямса». И это был не светский визит. Рынок энергетических напитков в Латинской Америке сейчас оценивается в $3 млрд, и будет продолжать расти», – написал Сейвард.

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