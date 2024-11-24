Что случилось на Гран-при Вегаса: суперзрелый поход Ферстаппена за четвертым титулом «Ф-1» затмил великолепие Хэмилтона

Все обгоны и быстрые мысли.

Начало финального тройника «Формулы-1» для определения чемпионов в обоих зачетах выпал на самый странный и необычный этап календаря – Гран-при Вегаса. Местная городская трасса – набор длиннейших прямых с секциями 90-градусных поворотов медленного и среднескоростного характера, кучей высоких поребриков и крайне близких барьеров.

Важнейшие сторонние факторы – «свежесть» и неприкатанность покрытия, холод и ветер: сессии запланированы ночью, и температура воздуха с треком ожидается самой низкой в сезоне: 10-14 градусов. Очень скользкое новое покрытие вместе с его низкой абразивностью усложняли гоночные задачи!

В таких условиях нужны классные сцепление и пиковая прижимная сила для поворотов, а также способность постоянно поддерживать шины прогретыми. Километровые прямые как раз мешают: за такие длительные ровные отрезки резины охлаждается, уменьшая механическое сцепление. А затем на точках жесткого торможения вновь «вскипает» от трения об асфальт и моментально деградирует.

По идее для лучшего контроля над температурами в таких случаях команды накручивают антикрылья для увеличения прижимной силы, но… На километровых прямых такие настройки означают гарантированную потерю скорости и времени из-за лобового сопротивления. Баланс найти крайне трудно.

В итоге выходит, что преимущество выпало бы команде с отличной базовой прижимной силой и максимально широким инструментарием контроля над температурами, износом и прогревом покрышек. Также дополнительным бонусом станет годная работа подвески на поребриках и в 90-градусных поворотах.

Еще естественное преимущество получили машины с лучшими моторами: «Феррари» и ее клиенты, а также клиенты «Хонды». «Альпин» теоретически оказывалась среди главных аутсайдеров – как и остальные, вынуждена была компенсировать недостачу через срезку антикрыльев.

Перед Гран-при разразился технический скандал: по запросу «Ред Булл» выпустили директиву, заставившую 7 команд менять настройки дорожного просвета: поднимать болиды прямо перед практиками. Больше всех пострадала «Феррари», у которой сорвался тестовый план на обкатку экспериментального днища для 2025-го, но вообще менять корреляцию настроек с симулятора и новых трековых реалий пришлось почти всем – почти нерешаемая задача за короткие тренировки для маленьких команд.

Сам «Ред Булл» пострадал от стратегического просчета начала сезона: у чемпионов просто не оказалось заднего антикрыла должного размера. Команда не рассчитала, как много лобового сопротивления придется снимать, и сократила траты на производство «мини-крыла» – пришлось резать самое маленькое, какое было.

Глобальные обновления привезли только «Заубер» и «Хаас» (новые днище и диффузор). «РБ» планово перешла на заднюю подвеску «Ред Булл» 2024-го – до этого пользовалась прошлогодней 2023-го. Остальные команды остановились на твиках антикрыльев под низкое лобовое сопротивление.

Все особенности Вегаса свели квалификацию и гонку к огромному влиянию человека за рулем прежде всего – на каждом отдельном отрезке решали способности пилотов быстро и стабильно прогревать резину, а также удерживать машину на траектории без срывов. В таких условиях скользили и теряли траектории со стабильностью на торможениях все машины, и лишь личный вклад и персональная точность в управлении позволяла вводить шины в нужные окна и собирать сектора с кругами.

На быстром круге влияла еще и готовность рисковать – и здесь преимущество получали самые смелые и отчаянные (вроде Леклера и Ферстаппена), либо точные и расчетливые (вроде Расселла). Особенно в условиях достаточно сильного пустынного ветра со скоростью 24 км/ч – такие порывы снимают до 10% и без того невысокой прижимной силы.

Также на такой трассе накат на треке улучшался с каждым кругом – ведь временную трассу открывали для трафика между сессиями каждый день, и слой резины с предыдущих заездов моментально стирался. Потому огромную роль играло и везение на момент выезда – или точный расчет с мостика. Так можно было выиграть вплоть до полсекунды.

Потому квалификация вышла крайне хаотичной с невероятными результатами :

Сайнс получил преимущество от более свежего мотора, многим удалили время за нарушение границ трека, кто-то не успел выехать в лучший момент под самый быстрый трек, а кто-то просто не прогрел шины нужным образом . Ведь из-за холодной погоды команды пользовались концепцией с двумя подготовительными кругами и лишь затем быстрым, и допустить ошибку было очень просто. Другие же – вроде Пьера Гасли – сделали на решающем круге все верно и воспользовались ошибками конкурентов.

Важность поула и высокой квалификационной в Вегасе из-за длинных прямых в принципе не настолько высока – эффект слипстрима и DRS настолько колоссален, что прорыв со второго-третьего ряда в лидеры может оказаться даже проще, чем удержание места в топ-3.

Перед гонкой «Феррари» грозила зарубиться за победу – ее гоночный темп считался лучшим. «Мерседес», конечно, тоже не собирался сдаваться .

Однако главная сложность заключалась именно в выводе шин в рабочее окно в начале гонки и всех отрезков после пит-стопов: при холодной погоде нельзя атаковать как следует с первого же круга, и эффект подрезки вместе с атаками на первом круге мог снизиться. Расселл и вовсе готовился к режиму выживания – как минимум до 14-го круга и волны первых пит-стопов.

Разница в скорости составов при прочих равных – до 0,3 секунды между «софтом» и «медиумом» и до 0,7 секунды между «софтом» и «хардом». Но скорость их деградации – загадка, слишком зависимая от динамики температур.

Хоть «Пирелли» и прогнозировала второй отрезок на «харде», но в реальности именно его использование и портило предположительные планы на агрессивные тактики – ведь в холодных условиях он раньше часто не включался и быстро разрушался. И его еще и не тестировали в практиках.

В итоге вся надежда выпадала на шанс более теплой погоды на гонку – за день до старта прогноз обновился на возможные 19 градусов как раз на период заезда.

С другой стороны, тот же прогноз обещал и серьезный сильный порывистый ветер до 56 км/ч – просто убийственная новость для шин и стабильности торможений в медленных поворотах. Гонка обещала крайнее напряжение для каждого участника – от парня за рулем до бригады на командном мостике. Прямо перед

Стартовая решетка изменилась еще до начала Гран-при: Валттери Боттас получил 5 позиций штрафа за смену коробки передач и отправился на последнее место. Колапинто после жесткой аварии в квалификации с перегрузкой в 50G успел получить восстановленную машину, но из-за нехватки запчастей той же спецификации ему собрали детали вразнобой, нарушили правило закрытого парка и отправили на пит-лейн.

За несколько минут до старта комментаторы в начале решетки отмечали, что ветер поднялся еще сильнее ожидаемого, причем с порывами в случайные моменты и пылью – следовательно, сцепление в зоне торможения упало еще сильнее. Особенно с учетом его хвостового характера.

«Медиум» выбрали все, кроме Алонсо («софт»), Переса, Боттаса и Колапинто («хард»).

Сумасшедший риск «Ред Булл» от жажды шанса на Кубок конструкторов: прогреть состав для хорошего старта с учетом проблем их болида может оказаться невозможным.

Сработало ли?

Ход гонки: блистательный прорыв Хэмилтона, конфуз «Феррари», зрелый Ферстаппен

• Расселл выиграл старт и сохранил лидерство, а вторым оказался Леклер – пилот «Феррари» выбрал умную траекторию и просто объехал по внутренней немного съехавших с верной линии Сайнса и Гасли.

Анализ стартов со всех ракурсов.

• Ферстаппен с первого же круга насел на Гасли, а Норрис немного отстал, традиционно сохраняя шины на первых отрезках – его фирменный стиль ведения гонки.

• На 4-м круге Леклер атаковал Расселла, но Джордж отбился. Параллельно Ферстаппен объехал Гасли, а Алонсо уже заехал в боксы.

• На 5-м круге Леклер вновь атаковал Расселла на прямой – Джордж отбился в первом повороте практически до жесткого контакта.

• К 6 кругу «Мерседес» уже оброс нанесенными ветром с трибуны пластиковыми пакетами – а они здорово мешают аэропотокам, снижают прижимную силу и дебалансируют болид.

• У Леклера возникли проблемы – и на 7-м круге он сперва уступил позицию Сайнсу, а затем пропустил и Ферстаппена. Убил шины в погоне за Расселлом.

• На 8-м круге Норрис обогнал Гасли и поднялся в топ-5. Хэмилтон обогнал Пиастри и поднялся на 8-е.

• На 10-м круге Хэмилтон обогнал Цуноду, а Леклер с Норрисом заехали на пит-стоп.

• У Пиастри заметили фальстарт (не смог ровно встать на стартовое место) и выписали 5 секунд штрафа.

• К началу 11-го круга Ферстаппен объехал Сайнса, а Карлос заехал в боксы. Следом – Гасли, Цунода и Пиастри. «РБ» обошел «Альпин» в боксах.

• Ферстаппен заехал в боксы на 12-м круге – и вернулся в трафик, но перед обеими «Феррари».

• На 13-м круге на пит-стопе побывал и лидер Расселл — вернулся перед Ферстаппеном, вторым.

• Хэмилтон пролидировал 1 круг и заехал на пит-стоп. Вернулся 7-м.

• На 15-м круге Гасли заорал по радио на отсутствие мощности. Ответ «Альпин» – с нашей стороны все норм. Пьера тут же объехал Пиастри, а затем мотор взорвался.

• На 17-м круге Хэмилтон обогнал Норриса и поднялся на 6-е.

• На 26-м круге «Уильямс» снял Албона с гонки с 10-го места из-за механической проблемы (подозрения на попадание пакета в воздуховод). Пиастри заехал на второй пит-стоп и вернулся 15-м – в топ-10 обнаружились Чжоу из «Заубера» и Перес. Чжоу же до этого могучим точным маневром объехал Алонсо.

• На 27-м круге уже Сайнс пропустил Леклера на 3-е и попросил пит-стоп. Тут же зазвали в боксы и Ферстаппена и сразу отменили приказ.

• В итоге Сайнс на 28-м круге пересек линию боксов в последний момент и поехал на новый круг, пока Ферстаппен и Хэмилтон параллельно заезжали на пит-стоп.

• Только на 29-м круге Карлос заехал – оказывается, на прошлом круге механики Скудерии не были готовы к обслуживанию пилота! Сайнс вернулся позади Хэмилтона.

• На 31-м круге Норрис тоже заехал в боксы – вернулся 7-м.

• На 32-м круге «Феррари» зазвала на пит-стоп и Леклера – Шарль вернулся 4-м, позади Ферстаппена и Хэмилтона. Льюис тем временем легко объехал Макса и оформил дубль «Мерседеса».

• На 32-м круге Сайнс вернул себе позицию впереди Леклера.

• Лидер Расселл побывал в боксах на 33-м круге и сохранил первое место. Пиастри обогнал Чжоу и забрал 8-е место.

• На 38-м круге Перес выдал обгон дня : рванул мимо Лоусона и Магнуссена в повороте – и прорвался! Только это была битва за 12-е.

• На 42- м круге Сайнс опередил Ферстаппена – правда, Макс на убитых шинах особенно и не упирался.

• На 47-м круге Леклер все-таки выдал свой фирменный маневр Вегаса с очень поздним налетом в зоне торможения и обогнал Ферстаппена.

• На 49-м круге Норрис заехал в боксы за свежими шинами под быстрый круг и зачетный балл за него.

• Расселл удержался первым, Хэмилтон помог «Мерседесу» сделать дубль, Сайнс финишировал на подиуме! Норрис заработал дополнительное зачетное очко за лучший круг гонки.

• Но все внимание – к чемпиону мира: Макс Ферстаппен – четырехкратный!

«Было немного сложнее в этом году, но мы прорвались».

Какой же плотной выдалась битва за финальные очки – только посмотрите на отрывы!

Крайне насыщенная гонка.

Быстрые мысли: Ферстаппен – чемпион, злой Хэмилтон великолепен

Ферстаппен официально закрыл вопросы по чемпионству в максимально зрелой и взрослой манере – совсем не рисковал и отступал, когда нужно. Выдал практически безошибочный и расчетливый пилотаж в труднейших условиях – действительно чемпионский.

Он даже затмил великий перформанс Хэмилтона – Льюис прорвался в топ-2 с 10-й позиции, вообще не допускал ошибок и из каждого момента выжимал все возможное. Видимо, история с вбросом о «сроке годности у каждого» от шефа Тото Вольффа его здорово мотивировала – №44 как следует сконцентрировался на могучем финише сезона.

Стоит отметить очередные мощные выступления от Хюлькенберга – его усилиями «Хаас» еще держится в Кубке конструкторов. Сильно проехал на альтернативной тактике и Алонсо – на безнадежном «Астон Мартин» почти пополнил счет команды. И Чжоу здорово напомнил о себе – хоть и размочить «ноль» «Заубера» так и не вышло. Швейцарцы и так безнадежно последние, но сейчас итог выглядит совсем неприлично.

Миссия «Ред Булл» по спасению Кубка конструкторов проваливается, а «Феррари» совершила еще один грандиозный скачок с потенциальному титулу!

«Мерседесу» повезло с условиями: машина сильно нагружает шины, при низких температурах и порезиненности трека шины включаются при почти любых настройках. Особенно с учетом выбранных установок на прижимную силу – W15 действительно классно отрабатывал все скоростные смены траекторий и позволил выстрелить Расселлу за счет точности и стабильности.

«Ред Булл» оказался без суперзагруженного антикрыла по стратегическим соображениям экономии и вышел на старт с большей прижимной силой – потому лучше прогревал покрышки, хоть и страдал на прямых. Однако это все равно не слишком помогало: сбой в дисбалансе вместе с гранулированием вызвал сложности у Ферстаппена и Переса – управлять такой машиной в холодных условиях на городском треке с обилием медленных поворотов оказалось крайне сложно.

У «Феррари» при разгруженном антикрыле часто появляются проблемы со стабильным прогревом, потому их результат целиком и полностью зависел от работы пилотов по подготовке покрышек к конкретному кругу и конкретному отрезку. Зато в остальном конфигурация трассы подходит им больше всех конкурентов.

А «Макларен» здорово смотрелся в медленных поворотах за счет балансировки и хорошей прижимной силы, но тоже страдал на прямых – шины постоянно проходили через цикл прогрева-остывания и быстро гранулировались, а Норрис сам признался, что плохо справляется с такими обстоятельствами. Также конфигурация не слишком подходит их болиду, особенно ветренные условия, от которых оранжевые последовательно страдали три года подряд – потому речь изначально шла о минимизации потерь.

«Уильямс» перешел к достаточно привычной и обкатанной концепции «ракеты» на прямых. «Альпин» довела ту же идею до совсем пикового уровня, надеясь на мастерство пилотов по удержанию болида на скользком треке.

«РБ» в стабилизации задней части здорово помогла новая подвеска – с Вегаса они пользуются более продвинутой и доработанной версией от «Ред Булл» для RB20. Ранее у них стояла деталь от RB19, и улучшения позволили чуть лучше балансировать машину.

«Хаас» же, судя по всему, сильнее всех пострадал от технической директивы по планке и поднятию днища: все их наработки по контролю за шинами и настройкам теперь нужно корректировать, а быстро осилить такой объем работы маленькая команда не сумела.

«Астон Мартин» в принципе весь сезон страдал на трассах, полных именно прямых и медленных поворотов – у зеленых не слишком аэродинамически эффективное шасси, потому провал ожидался.

Следующий раунд схватки за Кубок конструкторов – на спринтерском уик-энде в Катаре уже 30 ноября!

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Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson