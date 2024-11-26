Помните, на пути за титулом «Ф-1» Ферстаппен не побеждал 4 месяца? Даже буки немного теряли веру

После Гран-при Лас-Вегаса на чемпионской пресс-конференции Макса Ферстаппена спросили, был ли этот сезон самым впечатляющим. «Думаю, да. Ведь на протяжении большей части этого сезона наша машина не была самой быстрой в пелотоне, но мы все равно наращивали свой отрыв. Так что да, я определенно горжусь тем, как мы провели этот сезон», – ответил он.

Путь Ферстаппена к четвертому титулу подряд сильно отличается от тех, что привели его к первым трем. Несмотря на проблемы с болидом и конец эры доминирования «Ред Булл», букмекеры по ходу сезона лишь дважды сомневались в чемпионстве Макса.

Ферстаппен начинал сезон в статусе абсолютного фаворита

Превосходство нидерландца в 2023-м было подавляющим – он выиграл 19 из 22 гонок и лишь однажды не попал на подиум. Мало кто ожидал резкий спад, так что перед стартом нынешнего сезона Макс котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.19.

Такого же мнения были и некоторые коллеги Ферстаппена. Например, Фернандо Алонсо: «Мне кажется, 19 гонщиков «Формулы-1» в паддоке прямо сейчас думают, что не смогут выиграть чемпионат в этом году».

Главным конкурентом нидерландца букмекеры считали Льюиса Хэмилтона. Хотя по котировкам он прилично отставал – 8.00. Шарль Леклер и Ландо Норрис, гнавшийся за Максом почти весь текущий сезон, получили одинаковые кэфы – по 12.00.

Казалось, череда побед Ферстаппена продолжится и в этом году. Но к лету стало понятно – что-то идет не так.

Пик чемпионской схватки – Гран-при США

Макс стартовал с двух побед подряд в Бахрейне и Саудовской Аравии, продлив серию побед до девяти гонок. И без того низкий кэф на чемпионство шел вниз. Не помешал даже сход в Мельбурне из-за проблем с тормозами. А после Гран-при Майами, где Ферстаппен уступил Норрису, четвертое чемпионство вообще оценивалось в 1.01.

Хотя Ландо после той гонки взлетел на вторую строчку в рейтинге фаворитов, при этом по котировкам от Макса его отделяла пропасть – 27.00. Ключевым моментом в линии на чемпионство стал Гран-при Венгрии, когда оказалось, что пилот «Ред Булл» не побеждает уже три гонки подряд. Букмекеры пересмотрели расклады в сторону повышения шансов Норриса. Впервые в сезоне кэфы на Ферстаппена и Норриса оказались совсем рядом – 1.15 и 5.00. А ближе всего к Максу Ландо был перед Гран-при США – 1.57 и 2.25.

Таких низких кэфов на британца аналитики больше не давали. Макс шел фаворитом на протяжении всего сезона и, кажется, в основном боролся с болидом «Ред Булл». После Гран-при Италии в сентябре он не выдержал и назвал RB20 «неуправляемым монстром».

Несмотря на эти проблемы и безвыигрышную серию почти в 4,5 месяцев, Ферстаппен продолжал набирать очки, не давая Норрису приблизиться вплотную. Остаться на первой строчке помогло и решение «Макларен» не ставить в приоритет победу в личном зачете.

Ставочная вики Спортса

Ну так неинтересно! В каких европейских лигах нет чемпионской интриги?

Фото: Gettyimages /Mark Thompson