Марио Андретти станет директором команды «Кадиллак» в «Ф-1»

Марио Андретти получит должность в новой команде «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1978 года будет назначен на должность директора команды «Кадиллак», которая начнет выступать в серии с сезона-2026.

Предположительно, речь идет о должности почетного президента и советника – приблизительно такую же роль в «Мерседесе» занимал Ники Лауда.

«Моей первой любовью была «Формула-1» – и сейчас, 70 лет спустя, – паддок «Формулы-1» остается для меня счастливым местом. Я в полном восторге. И то, что в таком возрасте я по-прежнему буду вовлечен в работу в «Ф-1» – пожалуй, мне нужно ущипнуть себя чтобы убедиться, что это не сон», – рассказал Андретти .

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