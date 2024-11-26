Технический директор «Ред Булл»: «Не уверен в сезоне-2025. Если уверен, с тобой покончено в «Ф-1»
Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше ответил на вопрос, придают ли команде оптимизма перед сезоном-2025 недавние успехи с актуальным болидом RB20.
«Пожалуй, мы довольны тем, чего смогли добиться так быстро.
Я не уверен в сезоне-2025. Не уверен, поскольку считаю, что соперники будут очень быстрыми, будут в борьбе. Противостояние продолжится весь год», – заявил специалист.
Ваше считает такой настрой сильной стороной команды:
«В этом бизнесе, если ты уверен, с тобой покончено. Надо упорно трудиться, все должны это делать в команде. Все работают изо всех сил.
Люди пытаются найти очень маленькие добавки к скорости – добавлять, добавлять и добавлять. Это очень тяжелая задача. Мне не хватает уверенности, потому что в противном случае ты идешь спать, а не работать, и не находишь скорость».
Пьер также оценил плотность пелотона в 2024 году и рассказал, как «Ред Булл» перевернул ситуацию по ходу сезона:
«Случившееся в этом сезоне мы ожидали в 2023-м, если честно. 2022 год мы начали не с лучшей машиной – «Феррари» стартовала [сильно]. Так что мы ожидали борьбу в 2023-м, но ее не произошло. В начале сезона-2024 тоже! Я не могу это объяснить.
Не сказать, что мы проявили себя лучше. Скорее другие плохо сработали в определенные периоды. «Макларен» поздно стартовал в нынешнем году, и это не наша вина.
На мой взгляд, Монца стала очевидным ключевым моментом, который заставил проснуться. Там проявилась некоторая проблема с болидом, которую мы не видели ранее. Или видели, но лишь подозревали и догадывались.
Впечатляет, как команда отреагировала, исправив проблему, ограничив ее. Уже в Остин мы кое-что привезли, и, думаю, даже Макс [Ферстаппен] сказал, что машина стала лучше.
[Цель на сезон-2025 –] безусловно, получить достойную машину на различных типах трасс. Улучшения в медленных [поворотах] и по скорости на прямых – вот некоторые из задач».
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