  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Технический директор «Ред Булл»: «Не уверен в сезоне-2025. Если уверен, с тобой покончено в «Ф-1»
1

Технический директор «Ред Булл»: «Не уверен в сезоне-2025. Если уверен, с тобой покончено в «Ф-1»

Ваше рассказал, чего ждать «Ред Булл» в следующем году.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше ответил на вопрос, придают ли команде оптимизма перед сезоном-2025 недавние успехи с актуальным болидом RB20.

«Пожалуй, мы довольны тем, чего смогли добиться так быстро.

Я не уверен в сезоне-2025. Не уверен, поскольку считаю, что соперники будут очень быстрыми, будут в борьбе. Противостояние продолжится весь год», – заявил специалист.

Ваше считает такой настрой сильной стороной команды:

«В этом бизнесе, если ты уверен, с тобой покончено. Надо упорно трудиться, все должны это делать в команде. Все работают изо всех сил.

Люди пытаются найти очень маленькие добавки к скорости – добавлять, добавлять и добавлять. Это очень тяжелая задача. Мне не хватает уверенности, потому что в противном случае ты идешь спать, а не работать, и не находишь скорость».

Пьер также оценил плотность пелотона в 2024 году и рассказал, как «Ред Булл» перевернул ситуацию по ходу сезона:

«Случившееся в этом сезоне мы ожидали в 2023-м, если честно. 2022 год мы начали не с лучшей машиной – «Феррари» стартовала [сильно]. Так что мы ожидали борьбу в 2023-м, но ее не произошло. В начале сезона-2024 тоже! Я не могу это объяснить.

Не сказать, что мы проявили себя лучше. Скорее другие плохо сработали в определенные периоды. «Макларен» поздно стартовал в нынешнем году, и это не наша вина.

На мой взгляд, Монца стала очевидным ключевым моментом, который заставил проснуться. Там проявилась некоторая проблема с болидом, которую мы не видели ранее. Или видели, но лишь подозревали и догадывались.

Впечатляет, как команда отреагировала, исправив проблему, ограничив ее. Уже в Остин мы кое-что привезли, и, думаю, даже Макс [Ферстаппен] сказал, что машина стала лучше.

[Цель на сезон-2025 –] безусловно, получить достойную машину на различных типах трасс. Улучшения в медленных [поворотах] и по скорости на прямых – вот некоторые из задач».

«Ред Булл» спасает титул «Ф-1» наводками судей на конкурентов. Задело почти все команды

«Говорили, побеждаю только в лучшем болиде». Речь Ферстаппена о титуле «Ф-1» – с джин-тоником!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Гран-при США
logoФормула-1
Гран-при Италии
Пьер Ваше
logoМакларен
logoФеррари
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Юки Цунода: «Готов сражаться с монстром Ферстаппеном»
113 минут назад
Мартин Брандл о шансах Хэмилтона победить в Вегасе: «У Расселла был запас по темпу»
8сегодня, 11:46
Хартия многообразия и инклюзивности согласована 10 командами, «Ф-1» и ФИА на основе отчета Комитета Хэмилтона
12сегодня, 10:54
Ландо Норрис: «Никто и никогда не отыгрывал отставание, которое было у меня от Ферстаппена»
19сегодня, 10:29
Мартин Брандл о титулах Ферстаппена: «Требуются сверхчеловеческие психологические и физические усилия для такого уровня»
8сегодня, 09:50
Гран-при Катара-2024. Расписание трансляций
1сегодня, 08:45
Макс Ферстаппен: «Приглашал Норриса в «Ред Булл». Время Ландо придет, он будет выигрывать титулы»
20сегодня, 08:18
Марио Андретти станет директором команды «Кадиллак» в «Ф-1»
17вчера, 19:57
«Формула-1» официально утвердила приход марки «Кадиллак» в качестве 11-й команды
76вчера, 18:42
Ален Прост о 4-м титуле Ферстаппена: «Рад, что нахожусь в такой отличной компании»
5вчера, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото