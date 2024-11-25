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«Я не склонен к радикальным переменам и решениям». Макс Ферстаппен – о возможности перейти в «Мерседес»

Ферстаппен всерьез не рассматривал переход в «Мерседес».

Пилот «Ред Булл» стал чемпионом по итогам сезона-2024, однако сам год сложился для него самого и команды неоднозначно. В первой половине сезона в «Ред Булл» разгорелся скандал вокруг расследования в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, которого подозревали в неподобающем поведении. Также в «Ред Булл», по сообщениям ряда изданий, происходила борьба за власть в компании и команде.

На фоне всего этого босс «Мерседеса» Тото Вольфф открыто признавал интерес к приглашению Макса Ферстаппена.

В связи с этим Макса спросили, был ли в этом сезоне момент, когда он всерьез задумывался о том, чтобы перейти из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Мне кажется, в жизни (гонщика «Формулы-1») у тебя в голове каждый год порой крутятся мысли вроде: «Как долго я еще хочу этим заниматься? И если да – за какую команду выступать? Как я хочу это делать?»

В твоей личной жизни также происходят разные события. И в гоночной жизни есть вещи, с которыми приходится постоянно иметь дело, о которых приходится думать.

Но это нормально. И в целом, как мне кажется, я довольно спокойно ко всему этому отношусь. Потому что всегда стараюсь разделять гоночную и личную жизнь, это важно. Но то, что порой тебе в голову приходят разные мысли – это нормально.

Хотя в то же самое время я такой человек, который не склонен к радикальным переменам и таким решениям. И я счастлив там, где нахожусь сейчас

Когда наступают тяжелые времена, тебе гораздо проще с этим попрощаться, о чем-то забыть, что-то игнорировать. Но мне кажется, что гораздо важнее стараться не прятаться от таких вещей, а посмотреть трудностям в лицо, преодолеть их и двигаться дальше. Сосредоточившись на результатах и, разумеется, при этом получая удовольствие от работы и гонок. И это самое важное. Если ты не получаешь удовольствия от того, чем занимаешься – продолжать нет никакого смысла», – рассказал Ферстаппен.

Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoКристиан Хорнер
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoТото Вольфф
logoМерседес
logoРед Булл
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