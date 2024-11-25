Кристиан Хорнер: «Ферстаппен чувствительнее к критике, чем вы думаете. Как гонщик Макс агрессивен, но такими были Сенна, Шумахер, Хэмилтон»

Босс «Ред Булл» признал, что Ферстаппен чувствителен к критике.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер рассказал, как Макс Ферстаппен воспринимает негативные комментарии, а также сравнил пилота с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса » и другими легендами.

«Он чувствительнее, чем вы думаете. Он неизбежно в курсе критики, и какие-то из замечаний, на мой взгляд, совсем необоснованные.

Как гонщик он агрессивен – он атакующий пилот. Но таким был Сенна , таким был Шумахер, таким был Хэмилтон, и все они тоже оказывались в центре внимания в разные моменты своих карьер», – заключил британец.

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