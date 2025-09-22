Менеджер Ферстаппена: «Все звонят друг другу. Неужели вы думаете, что Тото Вольфф не позвонит Шарлю Леклеру?»

Менеджер Ферстаппена допускает, что в «Мерседесе» общались с Леклером.

Раймонд Вермюлен, представляющий интересы Макса Ферстаппена , рассказал о характере пилота «Ред Булл» и переговорах с другими командами.

В частности, он подтвердил, что общался с исполнительным директором «Макларена » Заком Брауном .

«Если нужно принимать решения, то, конечно, приятно работать с тем, кто довольно спокоен и не бросается то в одну, то в другую сторону. Ферстаппен из тех, кто точно знает, чего он хочет и тем более чего не хочет.

Интерес к Максу в паддоке? Это не особо интересно. Все звонят друг другу. Неужели вы думаете, что Тото Вольфф не позвонит Шарлю Леклеру? Это своего рода головоломка, которую каждый решает сам. Все эгоистичны и хотят забрать себе самое лучшее. Это логично», – отметил Вермюлен.

Менеджер Ферстаппена: «Макс останется в «Ред Булл», только если у него будет быстрый болид»

