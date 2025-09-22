Андреа Стелла об авариях Пиастри: «Такое случалось даже с Шумахером по ходу доминирующих сезонов»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла призвал не драматизировать аварии Оскара Пиастри в квалификации и гонке на Гран-при Азербайджана и провел параллели с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером.
«Я работал с многократными чемпионами мира, и по ходу сезона – каждого сезона, включая самые доминирующие – даже с лучшими пилотами в истории «Формулы-1», такими как Михаэль Шумахер, случались такие этапы. Уик-энды, единственным итогом которых является опыт. По каким-то причинам тебе тяжело, и ты сурово расплачиваешься, как только ошибаешься с оценкой сцепления.
Это единичный уик-энд, когда для него все пошло не по плану, и теперь ему нужно проанализировать поражение.
Это не сюрприз и не исключение, о котором мы должны беспокоиться. Такое случалось фактически со всеми чемпионами, даже с теми, у которых лучший послужной список», – заявил Стелла.
