  • Андреа Стелла об авариях Пиастри: «Такое случалось даже с Шумахером по ходу доминирующих сезонов»
Андреа Стелла об авариях Пиастри: «Такое случалось даже с Шумахером по ходу доминирующих сезонов»

В «Макларене» сравнили Пиастри с Шумахером после провала.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла призвал не драматизировать аварии Оскара Пиастри в квалификации и гонке на Гран-при Азербайджана и провел параллели с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером.

«Я работал с многократными чемпионами мира, и по ходу сезона – каждого сезона, включая самые доминирующие – даже с лучшими пилотами в истории «Формулы-1», такими как Михаэль Шумахер, случались такие этапы. Уик-энды, единственным итогом которых является опыт. По каким-то причинам тебе тяжело, и ты сурово расплачиваешься, как только ошибаешься с оценкой сцепления.

Это единичный уик-энд, когда для него все пошло не по плану, и теперь ему нужно проанализировать поражение.

Это не сюрприз и не исключение, о котором мы должны беспокоиться. Такое случалось фактически со всеми чемпионами, даже с теми, у которых лучший послужной список», – заявил Стелла.

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Оскар Пиастри: «Явно не лучший момент моей карьеры. Я недооценил влияние «грязного воздуха» на поведение болида»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
