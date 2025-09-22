Тото Вольфф: «По чистому темпу Расселл был в пределах 0,1 секунды относительно Ферстаппена»

Вольфф оценил выступление Расселла в Баку.

Руководитель «Мерседеса » прокомментировал 2-е место Джорджа Расселла на Гран-при Азербайджана .

«Выступление Джорджа очень впечатлило, если учитывать, что в пятницу мы рассматривали возможность посадить Валттери [Боттаса] за руль [из-за болезни Расселла]. Джордж и сам не был уверен, что сможет выступить.

Затем утром ему полегчало, и он решил принять участие в гонке – где выступил очень сильно. На протяжении полуторачасовой гонки он не допустил ни одной ошибки на обоих комплектах шин – это суперзаслуженное второе место.

Немного оптимистично утверждать, что он мог усложнить жить Максу [Ферстаппену за счет более удачной квалификации]. Но наш первый анализ показал, что по чистому темпу мы были в пределах 0,1 секунды относительно Макса.

Так что думаю, что это могла быть гонка с борьбой за лидерство – не знаю, хватило бы нам темпа для победы. Но болид работал хорошо, темп был отличный», – сказал Вольфф .

