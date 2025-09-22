Ландо Норрис: «Сложно быть идеальным в мире «Формулы-1»
Норрис прокомментировал этап в Баку.
Пилот «Макларена» поделился мнением о 7-м месте на Гран-при Азербайджана.
«Могло ли все сложиться чуть лучше? Да. Думаю ли я, что что-то изменилось бы? Наверное, нет. Сложно быть идеальным в мире «Формулы-1». Я стараюсь работать над собой. Мог бы я справиться лучше? Да», – сказал Норрис.
Питер Уиндзор о 7-м месте Норриса: «Можете представить себе Ферстаппена в такой ситуации? Где огонь, где агрессия?»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
