Ландо Норрис: «Сложно быть идеальным в мире «Формулы-1»

Норрис прокомментировал этап в Баку.

Пилот «Макларена » поделился мнением о 7-м месте на Гран-при Азербайджана .

«Могло ли все сложиться чуть лучше? Да. Думаю ли я, что что-то изменилось бы? Наверное, нет. Сложно быть идеальным в мире «Формулы-1». Я стараюсь работать над собой. Мог бы я справиться лучше? Да», – сказал Норрис.

Питер Уиндзор о 7-м месте Норриса: «Можете представить себе Ферстаппена в такой ситуации? Где огонь, где агрессия?»

