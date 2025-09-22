Фредерик Вассер: «И Хэмилтон, и Леклер имели шанс выступить лучше в квалификации. «Феррари» могла бы претендовать на подиум»

Вассер убежден, что Хэмилтон и Леклер не реализовали потенциал болида в Баку.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер назвал неудачную квалификацию главной причиной проблем на Гран-при Азербайджана и оценил действия Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера .

«Мы провели свою лучшую пятницу за долгое время. Мы знали свой потенциал и понимали, как работать с машиной.

И Льюис, и Шарль имели шанс выступить лучше в квалификации. Если бы удалось попасть на первый или второй ряд, мы могли бы претендовать на подиум. Нам нужно выступать лучше как команде. Мы могли оказаться выше – не ожидали, что окажемся на десятом и 12-м местах в квалификации», – заявил босс.

