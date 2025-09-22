Джордж Расселл о болезни: «Если бы это был Сингапур, то я бы завершил уик-энд еще в пятницу»

Расселл объяснил, как смог выступить в Баку с болезнью.

Пилот «Мерседеса» рассказал подробнее о том, как перенес болезнь, с которой столкнулся на Гран-при Азербайджана .

В четверг Расселл пропустил медиадень, а в пятницу вместо него за руль мог сесть резервист Валттери Боттас. Тем не менее британец все-таки смог выступить и в итоге финишировал 2-м.

«К счастью, это Баку. Хотя это одна из самых сложных трасс, ментально и физически они, вероятна одна из простейших.

Так что сегодня [в воскресенье] я чувствую себя гораздо лучше. В пятницу и субботу мне было плохо. Знаете, если бы это был Сингапур , то, вероятно, я бы завершил уик-энд еще в пятницу и не принял участия в гонке.

Повезло, что все так совпало. Я не болел уже пару лет, так что это было внезапно – но сейчас я в порядке», – отметил Расселл.

Тото Вольфф: «Расселл был сильно болен – в пятницу были близки к тому, чтобы посадить за руль «Мерседеса» Боттаса»

