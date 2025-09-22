Ральф Шумахер об авариях Пиастри: «Внезапная потеря таланта. Для Норриса плюс – видеть, что Оскар тоже ошибается»
Ральф Шумахер жестко высказался о неудаче Пиастри в Баку.
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер оценил две аварии гонщика «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана и отметил, что они скажутся на Ландо Норрисе.
«Внезапная потеря таланта.
Для Норриса плюс – видеть, что его напарник тоже ошибается. Давление нарастает, и оно не щадит никого», – заявил Ральф.
Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков
Андреа Стелла об авариях Пиастри: «Такое случалось даже с Шумахером по ходу доминирующих сезонов»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sports Mole
