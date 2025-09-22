Ральф Шумахер об авариях Пиастри: «Внезапная потеря таланта. Для Норриса плюс – видеть, что Оскар тоже ошибается»

Ральф Шумахер жестко высказался о неудаче Пиастри в Баку.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер оценил две аварии гонщика «Макларена » Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана и отметил, что они скажутся на Ландо Норрисе .

«Внезапная потеря таланта.

Для Норриса плюс – видеть, что его напарник тоже ошибается. Давление нарастает, и оно не щадит никого», – заявил Ральф.

