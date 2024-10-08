Даниил Квят: «Цель – победы с «Ламборгини» в WEC в 2025-м»

Квят настроен на победы в следующем сезоне.

Пилот «Ламборгини» Даниил Квят, выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ) за рулем гиперкара №63 вместе с Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортарой, ждет прогресса в 2025 году.

В нынешнем сезоне Квят и его напарники лишь однажды попали в топ-10, а на последнем этапе на «Фудзи» впервые пробились в гиперпоул – заключительную часть квалификации.

По словам Даниила, «Ламборгини » готовится существенно обновить машину в межсезонье.

«Предстоит большая работа, но это наш первый год, не надо об этом забывать. У нас была очень короткая тестовая программа перед стартом сезона. Многие области, которые нужно было омологировать, вышли довольно сырыми и, возможно, неоптимизированными.

Мы провели очень чистый «Ле-Ман», это очень здорово для команды. А теперь первый гиперпоул – [ранее] нам всегда не хватало темпа. Наконец мы смогли закрыть этот пункт. Это означает, что мы на такое способны, и, я бы сказал, [можно подумать] что мы сможем сделать с обновлениями.

Необходимо внедрить обновления, и тогда мы сможем сражаться за топ-5 и победы. Я надеюсь на это. Такова цель, моя цель. Я никому не даю скидок. Я требовательный в этом плане», – заявил Квят.

Даниил сообщил, что до конца года ситуация не поменяется:

«Конечно, у нас не может быть слишком больших ожиданий от Бахрейна. Я не ожидаю чего-то другого в плане скорости болида. Так что давление нулевое».

Заключительная гонка пройдет в Бахрейне 2 ноября.

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