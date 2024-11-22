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Льюис Хэмилтон: «Нужно улучшить гоночный темп, не жертвуя естественной скоростью болида в квалификационном режиме»

Хэмилтон остался доволен первым днем гоночного уик-энда в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса» оказался быстрейшим по итогам и первой, и второй практики, отметив, что остался доволен работой болида.

При этом Льюис признал необходимость работы над улучшением гоночного темпа.

«Все прошло довольно хорошо. На самом деле, для меня это первый такой день в этом году. В первой практике машина работала очень, очень хорошо. Во второй уже чуть хуже. Так что нам есть над чем работать.

Сложно говорить о положении «Мерседеса» в расстановке сил, или почему мы могли бы оказаться в такой позиции, но мне очень понравилось выступать на этой трассе. Посмотрим, будет ли наша машина столь же хорошо работать и завтра.

При всем при этом наш гоночный темп не так уж хорош. Нам предстоит как следует поработать и разобраться в том, за счет чего мы сможем улучшить гоночный темп, при этом не жертвуя естественной скоростью болида в квалификационном режиме», – рассказал Хэмилтон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoГран-при Лас-Вегаса
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
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