Ферстаппен заберет титул «Ф-1» до финала? Все расклады для чемпионства, в Вегасе 4 фаворита!

Сезон с большим количеством сенсаций в «Формуле-1» все же идет к стандартному финалу последних лет – чемпионскому титулу Макса Ферстаппена (уже четвертому). В то же время, по мнению букмекеров, у «Феррари» еще есть аж 20% вероятности выиграть Кубок Конструкторов, а в Лас-Вегасе – сразу четыре больших фаворита на победу.

Такой плотности по коэффициентам в одной гонке в нынешнем сезоне еще не было. Да и в целом, когда еще сразу четыре пилота оценивались почти на одном уровне?

Ферстаппен – чемпион, букмекеры принимают символические пари

Ранее мы подробно разобрали, что нужно Максу Ферстаппену для четвертого подряд чемпионского титула. Если очень просто и кратко – финишировать выше, чем Ландо Норрис. Но и необязательно – Макс станет чемпионом, и если:

• Норрис финиширует вторым, Ферстаппен – третьим с лучшим кругом • Норрис финиширует третьим, Ферстаппен – четвертым с лучшим кругом • Норрис финиширует четвертым, Ферстаппен – пятым • Норрис финиширует пятым, Ферстаппен – шестым • Норрис финиширует шестым, Ферстаппен – седьмым • Норрис финиширует седьмым, Ферстаппен – восьмым • Норрис финиширует восьмым, Ферстаппен – девятым • Норрис финиширует девятым или ниже

Таким образом, Ферстаппен все же оправдывает минимальный коэффициент, который на него предлагали в дебюте сезона, хотя и не без нервов: например, до Гран-при Сингапура Макса повышали в линии до 1.45, а Норрису, напротив, давали меньше 3.00. Любопытно, что тогда барьер в 5% едва не преодолел Шарль Леклер – настолько высоки были сомнения в чемпионе.

20% на «Феррари»: есть ли в этом смысл?

За три этапа до финиша итальянцы отстают от «Макларен» на 36 очков. «Ред Булл» вроде бы не так далеко от лидера (49 баллов), но по коэффициентам пропасть – букмекеры дают на их общий успех меньше 1% (150.00). Расклад очевиден из-за ужасной формы Серхио Переса. Мексиканец все еще способен привлекать спонсоров, но не заезжать на подиум.

Аналитики ранее подробно разобрали сильные и слабые стороны каждого из болидов – можно ознакомиться в отдельном материале .

По коэффициентам в Лас-Вегасе – лотерея. Понятно, что шансы есть у всех, пока именно пилоты «Феррари» чуть впереди, однако преимущество над «Макларен» символическое – 2.40 против 2.60. Комично, что на победу Макса Ферстаппена коэффициент 3.60, а на успех любого болида «Ред Булл» – 3.60 … Ошибка? Вовсе нет – так букмекеры оценивают нынешний уровень Переса.

Удивительные котировки на личную победу: Норрис, Ферстаппен, Леклер, Сайнс – пока в таком порядке

Второй Гран-при Лас-Вегаса – уникальный. Четыре пилота уместились в диапазоне коэффициентов от 3.20 до 6.00. Если перевести в проценты – от 31% до 15% у четырех гонщиков. Смело можно называть ближайший этап самым непредсказуемым в сезоне и за последние несколько лет.

Для понимания аномалии: год в «Формуле-1» начинался с тотального доминирования Макса Ферстаппена, когда даже на второго фаворита давали коэффициент больше 10.00.

В прошлом сезоне до Гран-при Лас-Вегаса только Макс Ферстаппен и Шарль Леклер располагали коэффициентами ниже 10.00 на победу; Джордж Расселл до старта шел за 18.00, а остальные оценивались от 50.00! Колоссальные изменения за один год.

Даже три пилота в диапазоне до 6.00 – не такое частое событие. Запутанные расклады обычно провоцировались каким-либо форс-мажором. Например, так было перед декабрьской гонкой в Бахрейне в 2020 году, когда положительный тест на коронавирус сдал Льюис Хэмилтон. После этого в тройке поместились Ферстаппен (2.50), Валттери Боттас (2.75) и Джордж Расселл (3.75). А вот все остальные уже шли от 26.00. Сейчас же до 30.00 – семь гонщиков в линии.

А есть ли шанс поймать сенсацию?

Безумный прорыв гонщиков «Альпин» на подиум в Бразилии теперь вынуждает присматриваться и к котировкам на явных андердогов. Интересно, что букмекеры начали страховаться – на попадание в тройку Эстебана Окона или Пьера Гасли дают только 101.00, а не 401.00, как это было ранее.

Заезд в очки кого-либо из «Альпин» точно не станет сенсацией – коэффициент всего 3.00 на каждого из гонщиков.

По-прежнему нет никакой надежды на попадание в топ-10 для Чжоу Гуаньюя и Валттери Боттаса. Коэффициенты 26.00 и 51.00 соответственно.

Почему фаворит – «Феррари»: из-за особенностей трека Вегаса

Городская трасса Вегаса полна длиннейших прямых, высоких поребриков и 90-градусных поворотов медленного и среднескоростного характера.

В таких нужны классные сцепление и пиковая прижимная сила, а также способность постоянно поддерживать шины прогретыми. И километровые прямые как раз мешают: за такие длительные ровные отрезки температуры как раз и стремятся к снижению, уменьшая механическое сцепление. А затем на точках жесткого торможения резина вновь «вскипает» от трения об асфальт и моментально деградирует.

По идее для лучшего контроля над температурами в таких случаях команды накручивают анткрылья для увеличения прижимной силы, но… На километровых прямых такие настройки означают гарантированную потерю скорости и времени из-за лобового сопротивления. Баланс найти крайне трудно.

Не помогает и погода: сессии запланированы ночью, и температура воздуха с треком ожидается самой низкой в сезоне –10-14 градусов. Очень скользкое новое покрытие вместе с его низкой абразивностью еще усложняют задачу!

В итоге выходит, что преимущество получит команда с отличной базовой прижимной силой и максимально широким инструментарием контроля над температурами, износом и прогревом покрышек. Также дополнительным бонусом станет годная работа подвески на поребриках и в 90-градусных поворотах. И это…

Да, не «Ред Булл». RB20 ненавидит высокие поребрики городских треков и все похожее на 90-градусные повороты, а также он в этом году особенно нестабилен на торможениях и удержании траектории в сложных виражах из-за разбалансированности. При температурных сбоях на скользком асфальте машину постоянно срывает.

«Макларен» хорошо базово сбалансирован, но все еще уступает именно в максимальной скорости – важнейший фактор на километровых ровных скоростных отрезках Вегаса.

Намного перспективнее выглядит «Феррари». У нее как раз все отлично и со скоростью на прямых, и с контролем над износом покрышек, и все остальное – на вполне высоком уровне.

Полагаю, трасса в Лас-Вегасе должна очень хорошо подойти «Феррари», – комментировал Леклер. – Мы очень сильно смотрелись на Гран-при Лас-Вегаса в прошлом году, и я надеюсь, что в этом мы будем там столь же сильны.

В этом году мы сделали шаг вперед в работе с шинами. По своим характеристикам трасса подходит болиду «Феррари». Хотя с прогревом шин до оптимальной температуры, учитывая условия, могут возникнуть трудности. Лас-Вегас и Абу-Даби – это те Гран-при, на которых «Феррари» может выступить хорошо, как мне кажется».

SF-24 не очень хороша только в быстрых поворотах, но именно в Вегасе их по минимуму. Чем не фаворит?

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press