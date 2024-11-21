Франко Колапинто: «Если не смогу получить места в «Ф-1», то вместо того, чтобы смотреть 24 Гран-при по телевизору, предпочел бы сам гоняться где-то еще»

Колапинто надеется получить гоночную практику в 2025 году.

Пилот «Уильямса » фактически подтвердил, что не будет выступать в чемпионате «Формулы-1» в следующем году. При этом оставаясь резервным пилотом «Уильямса».

Колапинто считался претендентом на место в «Ред Булл» – и австрийская команда всерьез рассматривала возможность выкупа его контракта, но в итоге сделка не состоялась.

По словам аргентинца, в 2025 году ему бы не хотелось наблюдать за гонками в качестве зрителя и он бы предпочел участвовать в каких-то соревнованиях.

«В данный момент я ничего не знаю о своем будущем, об этом лучше спросить моих менеджеров. Да и Джеймс Воулз может повлиять на то, чем именно я буду заниматься.

Разумеется, моя цель – остаться в «Формуле-1». Если я не смогу заполучить место в «Ф-1», то мне бы хотелось все равно участвовать в каких-то других гонках. Полагаю, сейчас они занимаются изучением всех доступных для меня вариантов.

Я очень хочу продолжать выступать в гонках, оставаться активным. И мне бы хотелось всегда быть в паддоке «Формулы-1», оставаться его частью – мне это кажется очень важным.

Но я люблю гонки – и если я не смогу участвовать в них здесь, потому что шансов на выступления в сезоне-2025 не остается, я надеюсь вернуться в 2026 или 2027 году. Надеюсь, я смогу продемонстрировать, что заслуживаю места в «Формуле-1», но если я не смогу получить его, то вместо того, чтобы смотреть 24 Гран-при по телевизору, я бы предпочел самому гоняться где-то еще», – рассказал Колапинто .

«Гоночный Месси» качает «Ф-1»: Америка покорена! Теперь «Ред Булл» купит его за $20 млн?