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Льюис Хэмилтон: «Гонщики просто просят ФИА чаще привлекать нас к сотрудничеству»

Хэмилтон высказался о трениях между пилотами «Ф-1» и ФИА.

Некоторое время назад Ассоциация гонщиков Гран-при в открытом письме раскритиковала штрафы за нецензурные выражения. Помимо этого, нынешний директор Ассоциации Джордж Расселл выражал недоумение тем, что пилотов вообще не предупредили о замене гоночного директора «Формулы-1».

«Если мы не получим ответов, то тогда, я уверен, мы все равно сделаем все возможное, чтобы добиться этого. Я понимаю, что сейчас у ФИА много дел, но мне кажется, нынешняя ситуация показывает, что гонщики едины как никогда – в прошлом подобное можно было редко увидеть.

Есть некоторые вещи, требующие решения. ФИА нужно все-таки работать лучше в определенных областях и больше сотрудничать с гонщиками. Мы ведь хотим, чтобы наш спорт процветал и становился лучше. Для нас в этом нет личной выгоды – мы просто ходим улучшить ситуацию по ходу гоночных уик-эндов и просто просим чаще привлекать нас к сотрудничеству».

Также Хэмилтон прокомментировал смену гоночного директора ФИА прямо по ходу сезона:

«У меня нет информации о причинах ухода Нильса Виттиха, но очевидно, что было бы логичнее проводить замену гоночного директора «Формулы-1» уже по окончании сезона».

Джордж Расселл: «Гонщики сыты по горло ситуацией с ФИА. Может, президент не понимает серьезность настроя»

Ассоциация гонщиков Гран-при о штрафах за мат: «Призываем президента ФИА следить за собственными выражениями и обеспечить финансовую прозрачность»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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Ассоциация гонщиков Гран-при
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