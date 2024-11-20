Тото Вольфф о расследовании в отношении своей жены: «Документ в поддержку Сьюзи были готовы подписать все руководители команд, кроме Хорнера»

Вольфф рассказал об одном из этапов конфликта с Хорнером.

Исполнительный директор «Мерседеса » и руководитель «Ред Булл », как считается, довольно давно сильно недолюбливают друг друга.

По словам Вольффа, сильнее всего его задело поведение Хорнера в истории, связанной с женой австрийца.

Сьюзи Вольфф некоторое время назад была назначена руководителем женской серии «Академия «Ф-1». Однако в прошлом году ФИА запустила расследование в отношении возможного наличия конфликта интересов и риска передачи конфиденциальной информации. Поскольку Сьюзи являлась представителем структуры «Формулы-1», а ее муж – руководителем и совладельцем одной из команд.

В итоге расследованию не был дан ход, поскольку все 10 команд «Формулы-1» направили в ФИА коллективное письмо, в котором заявляли, что у них нет претензий и возражений против подобного назначения.

Однако, как рассказал Вольфф, изначально документ были готовы подписать только 9 из 10 руководителей – и единственным, кто выступал против, был Кристиан Хорнер .

«Я могу вынести много дерьма. Я привык к таким вещам. Но если в конфликт начинают втягивать вашу жену, – притом, что она вообще не имеет к этому никакого отношения, а ее репутация безупречна, – вот тут веселье кончается.

Но реакция (людей в «Формуле-1») была великолепной. Мне не пришлось вообще никому звонить. Фред [Вассер] взял все в свои руки и заявил: «Это несправедливо».

И откликнулись все – от Гюнтера Штайнера (бывший руководитель «Хааса ») до Джеймса Воулза (руководитель «Уильямса»). Все они были готовы подписать документ в поддержку нас со Сьюзи. Все, кроме Кристиана Хорнера.

Насколько я понимаю ситуацию, он тогда сказал: «У меня будет собственное интервью на Sky Sports, в котором я собираюсь сказать, что не буду в этом участвовать. И не буду подписывать этот документ».

Представители десяти остальных команда ответили на это: «Ну и отлично». Но в итоге Хорнеру, очевидно, посоветовали изменить мнение, поскольку выглядеть это будет не очень хорошо, и что ему тоже нужно участвовать и поддержать общее заявление.

При этом во второй итерации документа он попытался вставить в него слово «официальный. Он хотел, чтобы в примечании к документу было сказано, что никто из руководителей команд «Ф-1» не жаловался ФИА. В итоге боссы других команд сказали: «Ладно, тогда мы сделаем свое заявление, а вы потом делайте свое». В конце концов Хорнер подписал бумагу.

Не думаю, что на его слова стоит полагать, что им можно верить. Думаю, что во всей этой ситуации Сьюзи попала под удар сопутствующего ущерба. И во многом это было сделано из-за неуважения к ее достижениям как гонщицы, и как человека, который многое сделал для того, чтобы изменить ситуацию.

Хорнер также пытался навредить мне, проявляя неуважение к моей жене, принижая тот болезненный путь, который она преодолела, чтобы достичь всего того, что ей удалось сделать как на трассе, так и за ее пределами», – рассказал Вольфф.

Кому принадлежат и сколько стоят команды «Ф-1»? Середняки – $1 млрд, «Уильямс» теперь – не меньше 750 млн