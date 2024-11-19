Гран-при Лас-Вегаса-2024. Онлайн квалификации

В субботу утром по московскому времени, 23 ноября, состоится квалификация к 22-му этапу «Формулы-1» сезона-2024, Гран-при Лас-Вегаса.

Квалификация состоит из трех сегментов: после первого и второго выбывают по пять пилотов с худшими результатами, в финальной части сессии десятка лучших поборется за поул-позицию, которая дает право стартовать с первого места в воскресной гонке.

Старт – в 9:00.