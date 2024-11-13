Гюнтер Штайнер: «Хэмилтону проще жаловаться на машину, зная, что он уходит из «Мерседеса»
Хэмилтон доезжает сезон в «Мерседесе» – считает Штайнер.
Бывший руководитель «Хааса» высказался о проблемах Льюиса Хэмилтона в последних гонках и его жалобах на поведение болида:
«Машина такая, какая есть. И да, это далеко не лучшая машина в «Формуле-1». На данный момент, в хороший для себя день, это четвертая по скорости машина в пелотоне.
Мне кажется, что Льюису – ведь он знает, что уходит из «Мерседеса», – проще жаловаться. В то время как Джорджу Расселлу нужно пытаться выжать из этой машины все возможное, чтобы показать себя будущим лидером команды.
Расселл должен доказывать это, поскольку он понимает, что к моменту истечения текущего контракта его место в «Мерседесе» не будет в полной безопасности. Поэтому он пытается делать все возможное и выкладывается на полную.
И Льюис, с другой стороны – которому не нравится машина, то как она едет и так далее. И который понимает, что ему осталось провести три гонки, и больше его в этой команде уже не будет. И я бы сказал, что Льюиса задевает эта ситуация [в которой он проигрывает напарнику] и он не очень хорошо с этим справляется».
Штайнер не согласился с тем, что ухудшение результатов Хэмилтона может быть связано с тем, что Льюис уже почти не посещает технические брифинги команды – поскольку в «Мерседесе» не разглашают ему информацию о дальнейших вариантах развития болида, учитывая грядущий переход в «Феррари»:
«У Льюиса столько опыта, что ему и не нужно присутствовать на таких брифингах. К тому же, туда все равно ходит его гоночный инженер, ведь им, понятное дело, нужно настраивать машину. И Льюису нужно давать команде обратную связь о том, чего он хочет добиться от поведения машины. Но да, машина такая, какая есть. Сейчас Льюису не нравится, как она работает, и он на это жалуется.
Скажем так, для Хэмилтона в этой ситуации стакан наполовину пусть, а для Расселла наполовину полон. Льюис смотрит на эту ситуацию, думая о том, что ему осталось всего несколько гонок и он в любом случае мало что сможет в них выиграть».
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