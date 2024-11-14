Карун Чандок: «Леклер – быстрейший в «Ф-1» на одном круге, с Хэмилтоном у «Феррари» точно сильнейший состав»

Чандок назвал самую мощную пару гонщиков в «Ф-1» в 2025 году.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок ожидает, что пилоту «Мерседеса » Льюису Хэмилтону будет непросто в паре с Шарлем Леклером в «Феррари».

«Леклер – тоже сильный гонщик, так? Вряд ли можно сбрасывать со счетов Леклера. Думаю, и Льюис, и Леклер проявят себя очень мощно. Это точно сильнейший состав на решетке. Льюис и Леклер станут будут невероятно сильным составом в следующем году. У команды будут опыт побед Льюиса в чемпионатах и скорость Леклера.

Если говорить о квалификациях, мое личное мнение в том, что Леклер – быстрейший пилот на одном круге сегодня в «Ф-1». Я считаю его квалификационную скорость невероятной. Он просто обладает каким-то особенным качеством, которое позволяет выжимать дополнительное время на новых покрышках в квалификации. Это волшебство», – сказал Чандок.

Карун также отреагировал на сомнения в мотивации Хэмилтона:

«В Сильверстоуне мы видели, что, когда есть сильный болид, позволяющий побеждать, он способен выиграть. В Спа мы тоже это увидели. Так что с подходящей машиной Льюис все еще показывает свою магию. То, что он делал на последних 15 кругах в Сильверстоуне – на подобное способны лишь Льюис, Макс [Ферстаппен] и Фернандо [Алонсо]. Темп, работа с шинами – это был волшебный Льюис. В нем по-прежнему это есть.

Можно почитать о Сенне в 1993 году, о том, что тогда говорили люди в «Макларене». Когда возникал шанс на победу, Сенна проявлял себя. Вот почему он одержал пять побед в том сезоне. Он был трехкратным чемпионом мира. Где мотивация бороться за пятую позицию? Зачем ему еще одно пятое место? Если борешься за победу, мотивация другая.

В этом отношении они живые люди. И мы должны принять, что они живые люди. Для Льюиса мотивация финишировать пятым или шестым не может быть той же [что и в борьбе за первое место]. Они не роботы».

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