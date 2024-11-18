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  • Жак Вильнев: «Если Хэмилтон станет чемпионом в «Феррари», то навечно впишет свое имя в историю. Если же нет – ничего страшного не случится»
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Жак Вильнев: «Если Хэмилтон станет чемпионом в «Феррари», то навечно впишет свое имя в историю. Если же нет – ничего страшного не случится»

Вильнев высказался о мотивах перехода Хэмилтона в «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что Льюис сможет считаться величайшим пилотом в истории, если сумеет привести «Феррари» к победе и завоюет титул.

«Для него это следующий шаг на пути к тому, чтобы стать самым успешным гонщиком в истории. От еще одной победы в составе «Мерседеса» для Хэмилтона не было бы никакого толку. Но вот титул в составе «Феррари»? Тогда он сможет сказать, что добился вообще всего, чего только было можно.

На тот момент, когда он подписывал контракт с «Феррари», смотреть было не на что. Он лишь видел, куда провалился «Мерседес». И понял, что пришло время идти дальше. Иногда ты просто действуешь по наитию, совершаешь этот прыжок и надеешься, что другой корабль поплывет лучше.

И тогда ты будешь выглядеть героем. Как это уже было с Хэмилтоном, когда он переходил в «Мерседес» (из «Макларена»), а люди спрашивали: «Что он делает? Он спятил?» А в итоге все сложилось хорошо.

Когда он подписывал контракт с «Феррари», ничего из того, что мы видим сейчас, еще не было. Это была совсем не та «Феррари», что сейчас.

Вот, что вы должны понять. Это «Феррари», самое известное имя в автомобильной и автоспортивной индустрии, а Льюис является одним из самых известных гонщиков. Так что тут связь понятна. Посмотрите, например, как взлетели акции «Феррари» [после объявления о переходе Хэмилтона].

Если Льюис сможет стать чемпионом в составе «Феррари», он навсегда останется непревзойденным. Вот и все. Он навечно впишет свое имя в историю. Так что тут все очень просто.

Если же Льюис все-таки не сможет выиграть титул с «Феррари» – ничего страшного, все его рекорды все равно останутся с ним. Просто титул с «Феррари» – это последняя ступень. Так что риск определенно того стоил.

Что касается текущей ситуации, то с учетом всех достижений Льюиса я уверен, что он по-прежнему способен выступать на самом высоком уровне. В этом нет никаких сомнений. То, что у него прямо сейчас мало что получается в «Мерседесе» не означает, что он растерял скорость.

Просто умом и сердцем он, вероятно, уже где-то не здесь. Он знал, что в этом году не сможет выиграть титул с «Мерседесом» – ну, может выиграть одну-две гонки, но не чемпионат. Так зачем тратить столько сил и энергии на то, чтобы помогать строить машину для кого-то другого? Прямо сейчас он просто дорабатывает свой контракт», – рассказал Вильнев.

Жак Вильнев: «У Ферстаппена есть все необходимое, чтобы сравняться с Шумахером и Хэмилтоном по титулам»

Кларк – лучший гонщик «Ф-1» в истории по версии Motor Sport, Хэмилтон – 2-й, Шумахер – 6-й, Ферстаппен – 11-й, Алонсо – 12-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoЖак Вильнев
logoФормула-1
logoМерседес
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